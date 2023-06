Cagece realiza melhoria no sistema de abastecimento de água em bairros de Fortaleza e RMF

Bairros de Fortaleza e da Região Metropolitana terão abastecimento de água suspenso temporariamente para serviço de melhoria operacional na próxima terça-feira, 6. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 2, pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

Segundo a Cagece, “o serviço trata-se de uma das etapas importantes das obras de implantação dos Distritos de Medição e Controle que estão sendo executados na capital e RMF e que visam garantir melhor abastecimento para a população”.

Com o intuito de realizar as melhorias operacionais, será necessário paralisar o abastecimento dos bairros que serão beneficiados, para que as equipes técnicas da companhia consigam implantar com qualidade e segurança mecanismos de automação e controle de pressão e vazão nas redes de distribuição de água.



A paralisação do abastecimento de água ocorrerá das 8 horas da manhã às 20 horas da noite, da próxima terça-feira, 6. Com a conclusão dos serviços, ainda no mesmo dia, o abastecimento será retomado. Previsão de equilíbrio do macrossistema é de até 24 horas.

A Cagece informa que a melhoria vai garantir água de forma contínua para a população, com a vazão e pressão necessária nas redes de distribuição até as residências. Além disso, a ação visa contribuir para a redução das perdas de água por vazamentos e otimizar o trabalho da companhia no atendimento às ocorrências.



Confira a lista de bairros a serem contemplados pelas melhorias



Em Fortaleza:



Parque Dois Irmãos; Passaré; Planalto Ayrton Senna; Novo Mondubim; Aracapé; Presidente Vargas; Parque Santa Rosa; Prefeito José Walter; Canidezinho; Conjunto Esperança; Granja Lisboa; Siqueira; Jardim Jatobá; João XXIII; Henrique Jorge; Pici; Dom Lustosa; Autran Nunes; Bela Vista; Pan Americano; Montese; Itaoca; Jóquei Clube; Serrinha; Itapery; Dendê; Mondubim; Jardim Cearense; Maraponga; Parangaba; Vila Pery; Manoel Sátiro; Parque São José; Bom Sucesso; Genibaú; Conjunto Ceará; Granja Portugal; Bom Jardim; Canindezinho; Marechal Rondon e Parque Santa Maria.

Em Maracanaú:

Novo Maracanaú; Santo Sátiro; Acaracuzinho; Alto Alegre; Distrito Industrial I2000; Pajuçara; Novo Oriente; Jenipapeiro; Jereissate I e II; Centro de Maracanaú; Piratininga; Coqueiral; Colônia Antônio Justa; Alto da Mangueira; Olho D’água; Bandeirantes; Jardim das Serras; Luzardo Viana; Nova Vida; Bela Vista; Cidade Nova; Horto; Loteamento Novo Maracanau (Residencial Novo Maracanau 1 e 2); Cágado; Mucunã; Jaçanaú; Parque Tijuca; Jari; Urucutuba e Campo Grande;

Em Pacatuba:



Jereissate III; Bom Futuro; Vila das Flores; Morada Buquês; Morada das Pétalas; Planalto Benjamin; Bom Retiro; Orgulho do Ceará; Morada da Boa Vizinhança I e II (Mãe Rainha); Morada das Flores; Alto Fechado; Munguba; Pavuna; Timbó Velho.



Em Caucaia:



Jurema; Mirambé e Toco

Serviço



Paralisação programada no abastecimento de bairros de Fortaleza e RMF

Data: 6 de junho (terça-feira)

Horário: das 8 às 20 horas

Retorno do abastecimento no mesmo dia

Previsão de equilíbrio: 24 horas