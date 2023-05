Princípio de incêndio é registrado na Assembleia Legislativa do Ceará

Fogo atingiu anexo 3 do prédio da Alece, no bairro Dionísio Torres. Prédio ficará fechado nesta terça, 30

Um princípio de incêndio atingiu o anexo 3 da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na madrugada desta terça-feira, 30, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Os bombeiros foram acionados às 3h22mim. Ao chegar ao local, a primeira guarnição constatou que era um princípio de incêndio, que foi registrado na sala de subestação de energia elétrica. O fogo foi controlado, e ninguém ficou ferido.

Duas viaturas do Corpo de Bombeioros, do tipo Auto Bomba Tanque, atuaram no local.

O presidente da Alece, Evandro Leitão, confirmou que ninguém se feriu e que não houve grandes danos materiais. Por questões de segurança, o prédio ficará fechado nesta terça-feira, 30.

Atualizado às 9h55min