Motociclista morre em colisão com carro no bairro Aldeota

Um motociclista morreu na manhã desta terça-feira, 30, após colidir com um carro de passeio em um cruzamento do bairro Aldeota. O condutor da moto trafegava pela rua Carlos Vasconcelos quando se chocou transversalmente com um motorista que vinha pela rua Padre Valdevino.



LEIA: Número de mortes no trânsito cai pelo 8° ano seguido em Fortaleza

Uma equipe da Perícia Forense foi ao local. Apesar do trabalho realizado no local, não houve bloqueio da via.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o trânsito continou liberado na via, com agentes da pasta realizando controle de tráfego.