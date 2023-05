Dia D de imunização contra gripe: quase mil pessoas são vacinadas nos Vapt Vupts

Um total de 977 cearenses foram vacinados contra a influenza nos serviços do Vapt Vupt só no último sábado, 27, quando ocorreu o dia D de mobilização da campanha nacional contra a gripe. Na ocasião, o serviço foi oferecido nas unidades localizadas em Fortaleza e em Juazeiro do Norte.

Data faz parte de uma estratégia adotada pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), que buscou mobilizar cidades para intensificar a imunização em todo o território estadual. Pelo menos 71 municípios aderiram ao dia e as cidades que não aderiram vão "promover ações especiais ao longo desta semana".

Além dos Vapt Vupts, o imunizante contra a gripe também foi ofertado nos postos de saúde das cidades cearenses. No mesmo dia, conforme Governo Estadual, também foi realizado uma atualização da caderneta de vacinação de rotina, direcionada principalmente para crianças e adolescentes, e a vacinação contra Covid-19 com a dose de reforço da vacina bivalente para todas as pessoas com 18 anos ou mais.

Em Fortaleza, 20 postos de saúde estiveram oferecendo o serviço de vacinação contra a gripe no sábado, disponibilizando ainda imunizantes monovalentes contra a covid e as demais vacinas de rotina do SUS: tríplice viral, hepatite A e B, tríplice bacteriana, poliomielite, varicela etc.

Durante divulgação do dia de mobilização, Secretária de Saúde Estadual reforçou a importância de intensificar a vacinação contra a gripe, “considerando a segurança e eficácia da vacina no período de sazonalidade da influenza e diante do cenário epidemiológico das síndromes gripais".



A campanha contra a influenza teve inicio há cerca de dois meses no Brasil e segue até o dia 31 de maio. Desde o dia 15 deste mês, a vacinação contra a infecção viral, que inicialmente teve como foco os grupos prioritários, foi ampliada para a população em geral acima de 6 meses de idade.

Cobertura vacinal

Apesar da ampliação, a Sesa alerta sobre "a importância e o benefício da vacinação do público-alvo". Grupo é composto por, dentre outros: crianças de seis meses a 5 anos, trabalhadores da Saúde, pessoas com 60 anos e mais, gestantes e puérperas, professores e pessoas com deficiência.

Desde o inicio da campanha até esta segunda-feira, 29, o Estado já administrou 162.687 doses de vacina contra influenza e 51.893 doses de vacina bivalente. Informação foi disponibilizada por meio do LocalizaSUS, plataforma de dados do Ministério da Saúde (MS).

Segundo pasta estadual, o Ceará alcançou uma cobertura vacinal de 46,10% em influenza nos grupos prioritários e de 12,47% por meio do reforço da vacina bivalente contra covid-19. Ambos os percentuais "estão acima da média nacional, que é de 40,1% em influenza e 11,31% para imunização bivalente".