Caminhão Cidadão realiza ações em três municípios cearenses nesta semana

O Caminhão do Cidadão, unidade móvel da Secretaria da Proteção Social (SPS), finaliza a as ações referentes ao mês de maio e começa o mês de junho realizando visitas em mais seis comunidades nos municípios de Fortaleza, General Sampaio, na microrregião do Médio Curu, e Itatira, na microrregião de Canindé.

Os serviços para registro civil se iniciaram nesta segunda-feira, 29, no município de General Sampaio, onde prosseguem até a sexta-feira, 2. Nesta terça-feira, 30, uma das unidades do caminhão contemplará o bairro Varjota, em Fortaleza, e a outra vai para a cidade de Itatira, onde também permanece por cinco dias para que as demandas das comunidades de Lagoa do Mato, Bandeira Novo e Assentamento Bandeira Velho sejam atendidas.

Dentre os serviços ofertados, estão a emissão de 1ª e 2ª Via da Carteira de Identidade (RG), do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Certidão de Antecedentes Criminais, orientações sobre Seguro Desemprego e Carteira de Trabalho e Previdência Social ( CTPS digital).

Os atendimentos são realizados das 9 às 16 horas na Região Metropolitana de Fortaleza e das 8 às 16 horas no interior do Estado.

Serviço - Caminhão Cidadão

General Sampaio

Dias – 29 e 30/5 (segunda-feira e terça-feira)

Local: Rua José Félix, s/n, Bairro Centro

Dias 31/5 e 1/6 e 2/6 (Quarta a sexta-feira)

Local: Praça Central José Severino – Bairro Centro



Fortaleza

Dia 30/5 (terça-feira)

Local: Rua: Dr. Alísio Mamede, 47, bairro Varjota



Itatira

Dia 30/5 (Terça-feira)

Local: Sede do Distrito Lagoa do Mato

Dias 31/5 e 1º/6 (quarta e quinta-feira)

Local: Sede do Distrito Bandeira Novo

Dias 2 e 3/6 (sexta-feira e sábado)

Local: Assentamento Bandeira Velho