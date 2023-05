Acusado de matar menina de 5 anos na Barra do Ceará vira réu

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) contra Kairo Gustavo Oliveira Sena, de 20 anos, acusado de matar a menina Thauany de Assis Paiva, de 5 anos, no último dia 6 de maio na Barra do Ceará, em Fortaleza. A decisão da 1ª Vara do Júri foi tomada nessa sexta-feira, 26.

Kairo Gustavo foi preso dois dias após o crime no bairro Carlito Pamplona. Além dele, um adolescente de 15 anos foi apreendido, em 10 de maio, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza), suspeito de envolvimento na ação. A investigação continua para identificar mais envolvidos no crime.

Conforme a investigação, na noite do crime, Kairo Gustavo Oliveira Sena e seus comparsas se aproximaram em um veículo Cobalt prata e efetuaram disparos contra um homem que seria o alvo principal do ataque. A vítima correu em direção a uma festa de aniversário que ocorria nas proximidades, em que Thauany estava.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mesmo assim, os criminosos continuaram atirando e acabaram atingindo a menina, assim como uma outra criança de 12 anos foi ferida no pé, e o alvo original da ação foi atingido no rosto e na região sacra da lombar.

Mesmo socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cristo Redentor, Thauany não resistiu e veio a óbito. Na ação, um guarda municipal, morador da região, ainda efetuou disparos contra o grupo.

Conforme a denúncia, a motivação do crime é a disputa entre organizações criminosas. O alvo dos criminosos teria anteriormente ligações com a facção criminosa Comando Vermelho (CV), mas mudou-se de bairro e passou a ter vínculos com a Guardiões do Estado (GDE).

Leia mais sobre o caso:

+ Criança de 5 anos é morta em tiroteio em Fortaleza; adolescente e jovem ficam feridos

+ Fortaleza: região onde criança de 5 anos foi morta teve oito pessoas baleadas em uma semana



+ Homem é preso suspeito de matar menina de cinco anos na Barra do Ceará

+ Investigado por morte de menina na Colônia é apreendido por outro homicídio em Caucaia

+ Moradores do Pirambu realizam manifestação pedindo paz para o bairro