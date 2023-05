Vigilante é morto a tiros durante serviço na Sabiaguaba

Um vigilante foi morto a tiros enquanto trabalhava no Polo de Gastronomia da Sabiaguaba, na manhã deste domingo, 28, em Fortaleza. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime. Segundo relatos, os suspeitos teriam tentado tomar a arma do vigilante, quando disparos foram efetuados contra ele, por volta das 10h30min.

Em nota, o Instituto Dragão do Mar (IDM) e a Associação dos Empresários Permissionários do Polo de Gastronomia da Sabiaguaba lamentaram o falecimento do vigilante e informaram que, "em busca do respeito à memória desse trabalhador da segurança e em amparo à família, buscarão se certificar de que a Serval, empresa terceirizada contratada para esse serviço e que era o empregadora do colaborador, esteja dando apoio psicológico, jurídico e financeiro à família".

Além disso, no comunicado, o IDM ressalta a necessidade de abertura do Polo Gastronômico da Sabiaguaba, que integra o Complexo e é composto por 17 famílias nativas do bairro.

Segundo o IDM, foi decidido, em comum acordo com a Associação, representada pela presidente Luiza Sousa e Silva, "pela abertura do espaço para o público, tendo em vista que as forças públicas de segurança já estiveram no local e o liberaram após os procedimentos padrões nesses casos".



"Reiteramos que estamos nos disponibilizando a colaborar com a Polícia de todas as formas possíveis para que o caso seja solucionado o mais rapidamente possível", finaliza a nota.

O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta. A matéria será atualizada quando a demanda for respondida.