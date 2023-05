Orla de Fortaleza tem 15 trechos próprios para banho neste domingo, 28

O Litoral de Fortaleza tem 15 trechos próprios para banho neste domingo, 28. Os dados são de boletim de balneabilidade divulgado pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema).

A maioria dos trechos próprios estão no Litoral Leste: na Praia do Futuro, da rua Embratel à rua Clóvis Mota; na Praia da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos; e na Praia da Sabiaguaba, na rua de mesmo nome.

No Litoral Central, a Praia do Meireles está adequada na região entre a Feirinha da Beira-Mar (na avenida Desembargador Moreira) e a Ponte Metálica (na avenida Almirante Tamandaré).

Já no Litoral Oeste, apenas dois trechos podem receber banhistas: na altura da avenida Filomeno Gomes, na Praia da Leste; e na altura da rua Rita das Goiabeiras, na Praia da Barra do Ceará.

Praias de Fortaleza neste domingo, 28: Sema faz alertas

No documento, a pasta alerta para banhos no mar após chuvas intensas e atividades recreativas ou esportivas em locais com “manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada”.

Mesmo em trechos dados como próprios, a Secretaria explica que determinado local deve ser considerado inapropriado caso haja “resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos sanitários, óleos, graxas, proliferação de algas e outras substâncias, capazes de oferecer riscos”.

O documento com as informações está disponível clicando aqui. O boletim é elaborado pela equipe da Gerência de Análise e Monitoramento do órgão. Os responsáveis técnicos obedecem aos critérios de balneabilidade presentes na Resolução Conama n.º 274 de 29 de novembro de 2000.