Festival oferece pratos com camarão a preços promocionais no Ceará

Pelo menos 60 estabelecimentos participam do Festival Brasil Sabor com pratos promocionais em seis municípios: Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Sobral, Ubajara e Tianguá

Para os degustadores da gastronomia local e amantes das boas promoções, o 17º Festival Brasil Sabor segue aberto em 60 restaurantes do Ceará. O objetivo do evento, realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), é enaltecer ingredientes e técnicas de preparo originais de cada região.

No Ceará, o ingrediente escolhido para ter destaque é o camarão. Segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgada em 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Ceará é o maior produtor de camarão do País nos últimos 6 anos. Em 2021, ao todo, foram produzidas mais de 55 mil toneladas.

Para fomentar ainda mais a temática, o evento lançou a campanha “Quarta do Camarão", que deve continuar sendo difundida pela Abrasel em todo o Ceará após o festival, conforme explica Taiene Righetto, presidente da Abrasel no Ceará. “O Festival Brasil Sabor 2023 marca ainda no nosso estado o início da campanha da ‘Quarta do Camarão’, que vai compor o calendário gastronômico do Ceará”, reforçou Taiene.

“O Festival Brasil Sabor vem para enriquecer a culinária local, dar essa oportunidade para os chefes inovarem, de pegar esse produto tão conhecido no nosso Estado e fazer algo novo. A proposta também é levar à população essa oportunidade de provar um prato diferenciado de camarão com um valor promocional. A Abrasel entende que é muito importante ressaltar sempre a gastronomia, pois esses festivais trazem um destaque maior aos participantes e, ao consumidor final, dá a oportunidade de conhecer novos restaurantes, novos espaços”, afirma Renata Lima, líder de relacionamento da Abrasel.

Como funciona o festival?

Os estabelecimentos participantes devem desenvolver um prato com um valor promocional à base de camarão que remete à gastronomia local. A opção de delivery ou take away (para levar) pode ser uma possibilidade para os clientes nos restaurantes que oferecem o serviço.

Um dos exemplos da iniciativa em Fortaleza é o restaurante Culinária da Van, com o prato chamado "Açucena cheirosa". A receita é feita de camarão flambado na cachaça com pimentões coloridos, com arroz cremoso de coco polvilhado de coco queimado.



O festival foi criado em 2006, quando se notou a existência de eventos culinários municipais em diversas cidades brasileiras. Atualmente, a 17ª edição do Brasil Sabor conta com 751 restaurantes dos quatro cantos do país. No Ceará, o festival conquistou uma aderência dobrada comparada a edição passada.

Confira lista dos participantes:

A edição deste ano se estende até dia 4 de junho e conta com 60 estabelecimentos em seis municípios: Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Sobral, Ubajara e Tianguá. Confira os restaurantes participantes:

88 bier

Aretê Comida Saudável

Bar da Cidade

Barraca Cabumba

Bocca Felice - Pasta e Pizza

Boteco do cavaco

Boteco do Imprensa Food Square

Boteco Maraponga Food Square

Boteco Mercado dos Peixes

Brava Wine Aldeota

Brava Wine Iguatemi

Brewbarn

Brewstone pub

Brick's Burger House

Cabana Carnes e Pizzas

Cabaña del Primo (Unidade Jardins)

Cabaña del Primo (Unidade RioMar)

Café Ilha

Carbone Steak House

Carneiro do Diniz

Casa Beá

Cervejaria Turatti

Cozinha Express

Crocobeach

Culinária da Van

Divina Comida

Donkey Head Cervejaria

Espetim do Tio

Floresta

Fuji Sushi Lounge

Geppos Italiano

Geppos Praia

Gran Maré

Ita Cucina

Maori Beach

Misaki

Murano

Novos Boêmios

Órbita Blue

Paddock Lounge Bar

Pakato Grill

Picanha do Jonas (Aldeota)

Picanha do Jonas (Fátima)

Picanha do Jonas - Montese

Pirata Bar

Restaurante Arupemba

Restaurante Manacá da Serra

Restaurante Santa Grelha

Restaurante Teresa & Jorge

Ryori

Santa Grelha Iguatemi

Seu Conrado Cozinha Brasileira

Seu Zé Bodega

Silvestre Bistrô

Sir Fisher

Stroggo

Sushi Agora

Terra do Sol

Tilápia Regional

Vino Fortaleza



Festival Brasil Sabor

Quando: até 4 de junho

até 4 de junho Mais informações: brasilsabor.com.br

brasilsabor.com.br Instagram: @abraselce

