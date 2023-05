4 cuidados com a pele do rosto após os 40 anos

Com o decorrer da idade, é comum a pele mudar e perder algumas das características que tinha quando mais jovem, sobretudo a partir dos 30 anos. Segundo o Dr. José Roberto Fraga Filho, dermatologista membro Titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, nessa fase, as pessoas começam a perder 1% de colágeno ao ano. Essa ausência, por sua vez, faz com que a pele perca sustentação, causando a flacidez.

A mudança é ainda mais perceptível no rosto, porque nessa área ocorre uma mudança no formato, antes de forma triangular, indicando juventude, e, após a idade, de forma hexagonal, mostrando um certo “derretimento da face”. Mas, a boa notícia é que, com os cuidados necessários, é possível rejuvenescer a pele e recuperar o viço natural.

Para isso, o Dr. José Roberto Fraga Filho elenca 4 dicas para cuidar da pele após os 40 anos. Veja!

1. Lave o rosto e utilize protetor solar

Um dos fatores que mais levam ao envelhecimento é a luz. Por isso, o uso diário e repetitivo do protetor solar é ainda o melhor tratamento preventivo. Além disso, hábitos pouco saudáveis, como o fumo, também levam ao envelhecimento precoce. Como forma de cuidado, o profissional indica lavagem com sabonete apropriado para seu tipo de pele, hidratação e finalizar com o uso do protetor solar. São três passos simples que vão manter sua pele mais saudável.

2. Utilize suplementos alimentares

A alimentação é um ponto essencial para manter a pele bonita e viçosa. No entanto, com a correria do dia a dia, muitas pessoas negligenciam este hábito e, por vezes, consomem alimentos pobres em nutrientes, dificultando a manutenção da qualidade da pele.

“Uma alimentação saudável é essencial para uma pele firme e bonita, mas, como no mundo moderno nem sempre conseguimos isso, usamos a partir dos 35 anos uma suplementação de vitaminas para estímulo de colágenos […]”, conta o dermatologista.