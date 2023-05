Capivara é resgatada em lava jato no Parque Manibura, em Fortaleza

O anima foi contido no local antes da chegada dos bombeiros

Uma capivara foi resgatada em um lava jato no bairro Parque Manibura, em Fortaleza, nessa quinta-feira, 25. A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) recebeu a ocorrência por volta das 18h30min.

A equipe de salvamento 2, do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) foi acionada para fazer o resgate do animal, que foi devolvido ao seu habitat natural.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o solicitante pediu o resgate e informou que se tratava de um animal de "grande porte" que estava assustado.

A equipe utilizou uma rede e um cambão para realizar o resgate.

Em situações como essa, o CBMCE orienta chamar os bombeiros para realizarem o resgate, por meio do telefone 193. É importante manter distância do animal para evitar acidentes.