Três homens são mortos nos bairros Fátima e Aerolândia em poucas horas

Três assassinatos — incluindo um duplo homicídio — foram registrados na noite dessa quarta-feira, 24, nos bairros de Fátima e Aerolândia. Os locais dos crimes são separados por cerca de um quilômetro.

O primeiro crime foi registrado na comunidade do Lagamar, na Aerolândia. Por volta das 20h30min, dois homens foram mortos a tiros na rua Sousa Pinto. Uma das vítimas não foi identificada oficialmente, enquanto a outra foi identificada como Gilson Cândido de Lima Silva, de 43 anos. Ele consta no Sistema de Situação Cadastral da Receita Federal como dono de um lava a jato do bairro.

Horas depois, na comunidade da Maravilha, localizada no Bairro de Fátima, um homem de 40 anos, de identidade não divulgada, foi morto a tiros. Imagens feitas do corpo mostram que a vítima teve as mãos e pernas amarradas antes da execução.



Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito dos crimes havia sido preso. O duplo homicídio é investigado pela 7ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (7ª DHPP), enquanto o assassinato no Bairro de Fátima é apurado pela 5ª DHPP.