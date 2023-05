Corpo de Bombeiros realizou 10 ações de resgate em Fortaleza só nesse domingo

Dez resgates de banhistas foram realizados por equipes da 1ª Companhia de Salvamento Marítimo do Batalhão de Busca e Salvamento (1ª CSMar/BBS) do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE) nesse domingo, 14, em Fortaleza.

Os agentes do CBMCE tiveram o apoio do Posto de Guarda-vidas 11 (PGV11) e de uma motocicleta aquática, que foi usada na região da Praia do Futuro – as ações da corporação também foram observadas no Caça e Pesca, na localidade onde o Rio Cocó se encontra com o mar.

Dois salvamentos triplos de pessoas entre 12 e 24 anos foram realizados; um salvamento duplo de uma criança de dez anos e de um homem de 43 anos também foi feito. O CBMCE ainda salvou um jovem de 12 anos, natural de Teresina (PI).

Além das ações de resgate, 300 prevenções aquáticas foram realizadas pela 1ª CSMar/BBS. O CBMCE lembra que, caso alguém observe uma pessoa se afogando, é necessário o contato imediato com a corporação por meio do número 193.



Em nota, a corporação também atenta para o cuidados com as crianças na praia. "Os pais ou responsáveis não podem perdê-los de vista. As correntes de retorno são as principais causadoras de afogamentos no mar. Elas aparecem em locais rasos, são águas mais escuras, com pouca ou nenhuma onda", afirma o CBMCE.