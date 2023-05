Programas da prefeitura de Fortaleza oferecem 1.350 vagas para capacitação

Mais de mil vagas para capacitação estão sendo ofertadas por meio dos Programas Fortaleza Capacita e Nossas Guerreiras, da Prefeitura de Fortaleza. As inscrições se iniciam nesta quinta-feira, 25, e as aulas começam na segunda-feira, 29. As vagas estão distribuídas nas áreas de marketing digital, precificação, como cuidar melhor do seu negócio, como vender melhor, dentre outras.

Os cursos são gratuitos e possuem carga horária entre oito e 12 horas, com certificação inclusa e aulas remotas e presenciais. As aulas presenciais serão ministradas nos bairros de todas as regionais de Fortaleza.

As vagas são indicadas para pessoas acima de 18 anos, empreendedores ou quem se interessar em ter o seu próprio negócio.

Para se inscrever, basta entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo telefone 0800 081 4141, pelo Whatsapp (85) 98439 4982 (não recebe ligações); pelo e-mail [email protected] ou pelo site do programa.