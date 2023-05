Obras na av. Dep. Paulino Rocha aumentam insegurança e geram atrasos para a população

Além do quebra-quebra, os moradores da área reclamam de pouca iluminação e lentidão no fluxo da via

Desde outubro do ano passado, quem mora ou passa frequentemente pela avenida Deputado Paulino Rocha, no bairro Cajazeiras, tem convivido com uma série de transtornos, causados pelas obras de drenagem realizadas na região. Mesmo em sua fase final, as intervenções têm aumentado os níveis de insegurança e congestionamento no local.

Segundo populares, os estreitamentos de vias feitos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) têm prejudicado o trânsito na avenida, principalmente em horários de pico.

Devido ao engarrafamento, os ônibus chegam a ficar minutos parados no meio dos carros, a poucos metros das paradas. A espera às vezes se torna tão angustiante que motiva alguns passageiros a tentar correr para pegá-los, mesmo fora do ponto adequado.

Insegurança

Outro problema agravado pelas obras é o da segurança. A lentidão no trânsito, somada à pouca iluminação pública existente no local, tem deixado os moradores da região mais inseguros.

Quem caminha na avenida ou na área verde ao lado da via, reclama da escuridão e da dificuldade de locomoção. "Ontem mesmo quando eu estava voltando da caminhada, isso aqui [a avenida] estava tudo escuro. É um perigo! A gente só vê a luz dos carros”, afirma Maria da Conceição, 58, moradora da região.

Conceição ainda destaca que quem não quiser esperar por muito tempo para conseguir atravessar, tem que se expor ao perigo do caos causado pelos desvios, estreitamentos de pista e grandes maquinários que dificultam a passagem pelo local.

“Às vezes eu passo até cinco minutos para passar só em uma faixa. E tem que passar se arriscando porque ninguém respeita ninguém. Se eles puderem, passam por cima, né?”.

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) foi questionada sobre os problemas de iluminação na avenida. Por meio do WhatsApp, a assessoria de imprensa do órgão informou que uma equipe técnica "vai vistoriar a situação do local" entre a noite desta quinta-feira, 25, e a madrugada da sexta-feira, 26.

A pasta informou que deve emitir uma nota oficial sobre a situação amanhã, após resultado da vistoria.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-05-2023: Prefeitura interditou novo trecho das obras da Av Dep Paulino Rocha . (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal



Lentidão no trânsito

Assim como os pedestres, os condutores que utilizam a via têm reclamado dos problemas presentes na Paulino Rocha. Segundo Alex Gomes, 37, motorista de aplicativo e morador da região, o terreno interditado para as obras poderia ser menor.

Ele afirma que além do trecho bloqueado para a execução dos trabalhos, outros espaços próximos estariam sendo utilizados para alocar os equipamentos utilizados nas intervenções.

“Eles não ajudam a gente nos acessos. Eles terminam de fazer uma parte do serviço mas não tiram os materiais, deixam lá. Aí eles vão lá pra frente e onde eles já terminaram, não tiram os materiais”, aponta.

Prejuízo nas vendas

O setor de comércio é mais um que vem sendo afetado pela lentidão da obra, que tinha prazo de entrega para abril, mas devido a quadra chuvosa, foi prorrogada até meados de junho.

Devido ao engarrafamento e aos desvios aplicados pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) o fluxo de pessoas na avenida, e consequentemente nas lojas, tem diminuído, problema que se agrava a cada nova etapa da obra.

Um dos estabelecimentos prejudicados é a Madeireira Violeta, onde trabalha Francisco Ivonildo, 52, que há alguns meses já convive com o barulho das máquinas durante o serviço. “Eles chegam aí e interditam, e quebram, e depois tiram de novo, volta um pouco, depois quebram… a obra é assim”, conta.

Benefícios da obra

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, as obras têm como objetivo diminuir os pontos de alagamento na avenida, que anualmente sofre com os períodos de chuva. Segundo a Seinf, foi justamente o forte período chuvoso do começo do ano que impediu a conclusão das obras no prazo estipulado inicialmente.

A região que deveria estar com as vias concluídas e liberadas em abril, deve estar em boas condições para o tráfego entre o fim do primeiro semestre e o começo do segundo.

Além da obra de drenagem, um ramal está sendo colocado no mesmo trecho pela Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece). O contrato da Seinf também prevê mais uma obra, essa sem interferência no fluxo da avenida, que deve beneficiar as ruas ao lado da via com nova sinalização, urbanização e novas vagas de estacionamento.