Incor Criança arrecada doações para iniciar construção de hospital

O Instituto do Coração da Criança e do Adolescente (Incor Criança) lançou uma campanha de arrecadação de fundos para a construção de um hospital. Fundado há quase 20 anos, a instituição filantrópica realiza atendimentos voltados ao tratamento de crianças e adolescentes com cardiopatia congênita advindos, majoritariamente, do Sistema Único de Saúde (SUS).

Incor Criança terá hospital especializado em atendimentos infantis

Localizado no bairro Parque Manibura, em Fortaleza, o Incor tem um ambulatório. Em média, 800 a 900 pacientes são atendidos por mês para consultas com cardiologistas e pediatras e exames complementares, como ecocardiograma fetal, transesofágico e teste ergométrico, por exemplo.

Para a realização de cirurgias em pacientes diagnosticados com doenças congênitas, a instituição tem um convênio com o Hospital OTOclínica.

Assim, com o objetivo de ampliar o atendimento, a instituição planeja a construção de um hospital voltado não só para a cardiopatia congênita, mas para a pediatria e outras áreas afins. O público-alvo são crianças e adolescentes até 18 anos e gestantes de alto risco, prioritariamente aquelas com bebês diagnosticados doenças congênitas.

De acordo com Valdester Cavalcante, diretor-técnico do Incor, a proposta teve início em 2018 e a instituição possui com um terreno, disponibilizado por meio de concessão de uso na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio. Porém, o médico aponta a necessidade de recursos para a realização das obras.

O plano de arquitetura do prédio está pronto, e o projeto está na fase de liberação dos estudos de engenharia. Segundo a instituição, a construção deve ocorrer até o fim deste semestre.

Incor Criança: projeto do hospital

O diretor do Incor Coração, Valdester Cavalcante, explica que o projeto de construção está dividido em duas fases: ambulatorial e infraestrutura. A fase do ambulatório, que deve ter 3 mil metros quadrados (m²), focará na construção de um espaço para a cardiologia pediátrica, cardiopatia congênita do adulto, medicina fetal, clínica de vacinação, centro de diagnóstico por imagem e laboratórios.

A segunda etapa do projeto consiste na construção do hospital de 21 mil m², o qual deve ter 150 leitos de enfermaria, seis salas de cirurgia, 30 leitos de terapia intensiva e dez leitos de UTI neonatal.

A unidade também terá uma infraestrutura de diagnóstico por imagem, diagnóstico de outras especialidades para suportar a criança que tem doença com tratamento de alta complexidade e as gestantes de alto risco com fetos com doenças congênitas, que precisam ser tratados nas primeiras semanas do após o nascimento.

“A gente dividiu em fases para sair o mais rápido possível. A gente começa neste semestre a fase 1 do ambulatório e, no próximo ano, iniciamos a construção do hospital. Estão planejados mais ou menos R$ 15 milhões para a primeira fase e R$ 180 milhões para a segunda fase do projeto”, explica.

Segundio ele, a instituição está em diálogo com a Prefeitura e o Governo do Estado para que as gestões possam colaborar com o projeto. “Os entes administrativos e políticos devem participar do projeto, pois não somos uma instituição lucrativa, somos parceiros da Prefeitura e do Estado”, afirma.

FORTALEZA, CE, BRASIL,24.05.2023: Micaele Ferreira, mãe de paciente. Incor Criança lança campanha para construção de sede. Parque Manibura. Crédito: FÁBIO LIMA

Micaela Ferreira é uma das mães que levam os filhos para tratamento no Incor Criança. A filha de três meses, Ester, nasceu com um problema no coração e realiza acompanhamento no local.

Para a mãe da criança, a construção de um hospital é de grande importância. “Seria muito melhor, porque quanto mais, melhor. A gente depende do atendimento, e a demanda é muito grande. Nós realmente precisamos”, destaca.

Campanha de doações

Para a arrecadação dos recursos necessários, o Incor Criança recebe doações do público geral. As contribuições podem ser feitas via Pix e transferência bancária, entrando em contato com a instituição.

O Incor também está promovendo a campanha “Doação da Sorte”, na qual as pessoas podem doar e concorrer a prêmios.

Além das formas mencionadas, a população pode contribuir a partir do Imposto de Renda (IR). Os contribuintes podem destinar até 6% do IR ao Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente do Estado (Cedica) e direcionar o dinheiro para a construção do hospital.