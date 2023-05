13 vias de Fortaleza recebem operação tapa-buraco após período de chuvas

A operação tapa-buracos, com o objetivo de recuperar o asfalto após o período da quadra chuvosa, começou em 13 vias de Fortaleza. Com a diminuição das precipitações, os serviços se iniciaram na última quarta-feira, 17, e são realizados pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger).

LEIA MAIS | Solução definitiva para buracos em Fortaleza exige trabalho a longo prazo

A escolha dos trechos foi realizada com base no fluxo de veículos registrados por dia. Segundo a Prefeitura, cerca de 2,3 milhões de veículos trafegam cotidianamente nas vias mapeadas pela Autarquia Municipal de Trânsito (AMC).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os serviços estão sendo realizados nas avenidas Presidente Castelo Branco, Humberto Monte, Aguanambi, Bernardo Manuel, José Jatahy, Jovita Feitosa, Presidente Costa e Silva, Valparaíso e Viena Weyn. Recebem também a operação as ruas Anselmo Nogueira, Verbena, Coronel Matos Dourado e Padre Pedro de Alencar.

A Prefeitura também planeja ampliar as obras para outras avenidas com movimento considerável, como Francisco Sá, Santos Dumont, José Bastos, Carapinima, Osório de Paiva, Raul Barbosa, Rogaciano Leite, Doutor Silas Munguba, Deputado Paulino Rocha, Benjamim Brasil, Carneiro de Mendonça e Avenida do Imperador.

LEIA MAIS | "Fortaleza não usará asfalto em novas vias, só piso intertravado", diz secretário de Infraestrutura

Além das obras de recuperação do asfalto, serviços de manutenção e zeladoria, como limpeza de canais e e drenagens, foram realizados para diminuir os impactos das chuvas.

Segundo a Seger, entre janeiro e abril deste ano, foi realizada a limpeza de 132 recursos hídricos, entre lagoas e canais, resultando na retirada de mais de 29 mil toneladas de lixo e aguapés.



Após a conclusão dos serviços nas vias com grande fluxo, a operação tapa-buraco será realizada em outras vias e bairros da Capital.