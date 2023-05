Etufor inicia testes de duas novas linhas entre terminais e bairro Jóquei

Duas novas linhas de ônibus vão facilitar o deslocamento de moradores e de quem frequenta o bairro Jóquei Clube. Após detectar o grande deslocamento no bairro durante os períodos da noite, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), iniciou na última quinta-feira, 18, os testes de duas novas linhas, ligando a região aos terminais do Siqueira e da Parangaba.

A medida tem o objetivo de favorecer cerca de 3.500 funcionários de uma empresa de atendimento ao cliente, além de um shopping e uma duas universidades localizadas no Jóquei.

As linhas vão atuar nos dias úteis, de modo expresso e inicialmente, apenas no período da noite, com saídas a partir das 20h50min e 21h05min. A medida é resultado de um estudo de demanda feito pela Etufor, que evidenciou o alto fluxo de pessoas nos terminais, com destino ao Jóquei.

“Como a quantidade de passageiros que chegava aos dois terminais oriunda desses locais era bastante relevante, foi identificada a necessidade de criar uma linha expressa para atender a esta comunidade, facilitando o deslocamento destes trabalhadores”, explica David Bezerra, presidente da Etufor.

A empresa também realiza estudos para analisar a demanda no bairro durante o dia na semana e considera a ampliação das linhas em novos horários.

Confira as demais linhas sazonais em operação em 2023:



016 – CUCA BARRA/PAPICU

065 – SIQUEIRA/13 DE MAIO/ASSEMBLEIA

087 – EXPRESSO/SIQUEIRA/PAPICU

089 – EXPRESSO/PARANGABA/PAPICU

091 – EXPRESSO/ANTONIO BEZERRA/PARANGABA

096 – EXPRESSO/CONJ CEARÁ/PAPICU

300 – SIQUEIRA/CENTRO/EXPRESSO

316 – GENIBAÚ/CENTRO

326 – MIGUEL ARRAES/TATU MUNDÉ

331 – CONJ ESPERANÇA/CENTRO

333 – BOM JARDIM/CENTRO

370 – PARQUE SANTA MARIA/NOVA ESPERANÇA

374 – ARACAPÉ/CENTRO

381 – PARQUE SANTA MARIA/SIQUEIRA

387 – JARDIM JATOBÁ/CENTRO

388 – CONJ TATUMUNDÉ

392 – NOVA ESPERANÇA/SIQUEIRA

393 – MIGUEL ARRAES/SIQUEIRA

401 – MONTESE/PARANGABA/CENTRO

411 – MONTESE/LAGOA/CENTRO

421 – MONTESE/LAGOA/PARANGABA/ED

638 – PEDRAS/BR 116/CENTRO

823 – BOM JARDIM/MONTESE/ALDEOTA

833 – CIDADE 2000/CENTRO

860 – CLUBE DOS DIÁRIOS/PAPICU