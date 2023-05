Balneabilidade: Litoral Oeste de Fortaleza está impróprio para banho

O litoral Oeste de Fortaleza está totalmente impróprio para banhistas neste fim de semana. De acordo com o boletim divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), apenas seis trechos - entre o setor Leste e Centro - da orla do litoral da Capital estão propícios para banho.



O setor Leste possui apenas um trecho apropriado para banho. Situado na Praia da Abreulândia na altura da rua Teófilo Ramos. O setor Centro apresenta a maior concentração de trechos próprios para banho. A Praia do Meireles, na altura da Desembargador Moreira, nas proximidades da Feirinha da Beira Mar até a Praia de Iracema, próximo à avenida Almirante Tamandaré, perto da Ponte Metálica.



O documento com as informações está disponível no site da Superintendência. O boletim é elaborado pela equipe da Gerência de Análise e Monitoramento do órgão. Os responsáveis técnicos da Geamo obedecem os critérios de balneabilidade presentes na Resolução Conama nº 274 de 29/11/2000.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine