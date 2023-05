Idosa resgatada de situação análoga à escravidão em Fortaleza está em abrigo

A idosa de 78 anos resgatada de situação análoga à escravidão, em Fortaleza, está em um abrigo, segundo Carlos Pimentel, superintendente regional do Trabalho no Ceará. No local, ela recebe os cuidados necessários e aguarda por familiares. A vítima ficou mais de 40 anos trabalhando como doméstica em uma residência, sem receber salário.

Segundo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), ela não tinha registro profissional. A vítima trabalhava de domingo a domingo em troca de comida e moradia. Além disso, ela diz não se lembrar de sair para folgas.

“[Hoje] ela hoje se encontra em um abrigo, com todos os cuidados: acompanhamentos psicológicos e terapia. Só estamos aguardando a família [da vítima] para fazer a entrega dessa senhora”, disse o superintendente à rádio O POVO CBN.

A família que a mantinha na situação, segundo o superintendente, vai ser autuada por não assinar a carteira dela, pelo não pagamento do salário e outros artigos oriundos da condição análoga à escravidão. Depois disso, o Ministério Público do Trabalho (MPT) entrará com as ações dos níveis penais competentes.

Doméstica em trabalho análogo à escravidão

O superintendente regional do Trabalho no Ceará, Carlos Pimentel, ainda afirma que “há um elo muito grande de ligação com a família" que a manteve em escravidão. "Um elo de 'amor'. São 40 anos, você imagina. Esse resultado é muito delicado, então tivemos uma assistente social e uma psicóloga.”

O resgate aconteceu durante uma operação do MTE, realizada ao longo desta semana, de combate ao trabalho análogo à escravidão de trabalhadoras domésticas na cidade de Fortaleza.

As ações foram realizadas com o apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT), da Polícia Federal (PF) e da Secretaria dos Direitos Humanos do Estado do Ceará.