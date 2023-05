Suspeitos de expulsar moradores de casa são presos na Praia do Futuro

Crédito: Governo do Estado/Divulgação

Três pessoas foram presas suspeitas de invadir a residência de um casal, agredi-los e ameaçá-los dizendo que eles tinham 24 horas para deixar o local. O caso ocorreu por volta das 19 horas dessa terça-feira, 16, na comunidade da Embratel, no bairro Praia do Futuro II.



O Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), da Polícia Militar, foi acionado e prendeu em flagrante três suspeitos, nessa quarta-feira, 17, dentro da própria residência de onde as vítimas haviam sido expulsas.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), uma das vítimas foi agredida com socos e coronhadas nas costas, enquanto a outra recebeu uma coronhada no rosto. Além disso, após ameaçar o casal, o trio passou a rondar as imediações da casa das vítimas e, ainda, efetuaram disparos durante a madrugada para amedrontá-las ainda mais.



Os suspeitos foram identificados como Fernando Mesquita Araújo, de 30 anos, Geiciane da Conceição Sousa, de 29 anos, e Erisvaldo Ferreira Mota, de 20 anos. Conforme a Polícia, os suspeitos presos fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Outras três pessoas ainda não identificadas também teriam praticado o crime.



Em audiência de custódia realizada nesta quinta-feira, 18, a Justiça decretou a prisão preventiva de Erisvaldo, mas relaxou a prisão de Fernando e Geiciane. Na decisão, a juíza Carla Susiany Alves de Moura levou em consideração o fato de Fernando ter antecedentes criminais, estando, inclusive, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica no momento do crime.



Já em relação a Fernando e Geiciane, a juíz apontou que a dupla é ré primária, tem bons antecedentes e residência fixa. “No caso dos autos, verifico que embora haja prova da materialidade e indícios de autoria, este Juízo não vislumbra, pelo menos neste momento, a presença de elementos concretos que evidenciem ameaça a ordem pública, a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal a ensejar na conversão da prisão em flagrante em preventiva”.



Há 17 dias, bebê e casal foram baleados no mesmo bairro



Na mesma comunidade da Embratel, no início do mês, um casal e um bebê de oito meses foram baleados, após terem a casa invadida por vários criminosos. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.