Crime ambiental: 57 aves silvestres são resgatadas em Fortaleza

Um homem de 57 anos foi preso pela Polícia Civil do Ceará, por suspeita de crime ambiental. Na ação, que ocorreu no bairro Serrinha, em Fortaleza, 57 aves silvestres foram recuperadas. A operação foi deflagrada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, da Polícia Civil do Ceará.

As equipes saíram em buscas ao receberem uma denúncia anônima de que uma residência estaria sendo usada para a cultura de animais silvestres no bairro Serrinha e constataram a veracidade da informação.

Na casa, os policiais encontraram aves do tipo periquito do sertão, galo campina, caboclinho, grauna, sibite, canário da terra, papa capim, corrupião viana, patativa, sanhaçu dentre outras espécies dentro de um viveiro. Junto aos pássaros, 22 gaiolas foram confiscadas.

O suspeito foi conduzido à DPMA da PC-CE, onde foi autuado por crime ambiental. Ele possui ficha criminal por outros dois crimes ambientais. Os animais resgatados foram levados ao Instituto Pró-Silvestre e ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente: (85) 3247-2630