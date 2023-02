Carta de resignação de dom José Antônio ainda não foi escrita e não é definitiva

O arcebispo informou que deve enviar a renúncia ao completar 75 anos mas não descartou a possibilidade de continuar no cargo com a decisão papal

Na manhã desta quinta-feira, 23 de fevereiro, durante o lançamento da Campanha da Fraternidade de 2023, o arcebispo de Fortaleza, dom José Antônio Tosi Marques, discutiu a sua resignação, processo que deve ter início em maio deste ano.



Questionado pelo jornal O POVO, ele afirmou que ainda não escreveu a sua carta de resignação e não descartou a possibilidade de continuar no cargo após completar 75 anos, idade estabelecida para resignação de bispos em cargos de governo.

Em março deste ano, o sacerdote, natural do interior de São Paulo, vai completar 25 anos no governo da Arquidiocese Metropolitana de Fortaleza, após servir como bispo auxiliar na arquidiocese de Salvador. Também neste ano, no dia 13 de maio, dom José Antônio deve fazer 75 anos de idade.

De acordo com o Código de Direito Canônico, após completarem 75 anos, bispos diocesanos são solicitados a apresentarem a sua renúncia ao líder da Igreja no Vaticano, que deve então providenciá-la após avaliação.

No entanto, o processo de resignação anteriormente compulsório foi alterado pelo Papa Francisco em 2018, passando a permitir que o clérigo continue em exercício da sua função administrativa após os 75 anos de idade. A decisão sobre a resignação cabe ao Papa em exercício.

“Se ele (Papa Francisco) achar que está na hora de eu sair, ele vai me mandar uma carta e vai ver se nós vamos nomear outro. Senão, ele vai deixar eu passar mais um tempo. Não é automático,” explicou o arcebispo.

A carta, entretanto, ainda não foi escrita. “Como é que eu vou ter certeza de que eu vou fazer 75? Eu não tenho”, justificou o sacerdote.

Na ocasião, dom José Antônio afirmou também que planeja enviar a resignação ao Vaticano para ser avaliada pelo Papa no início de maio deste ano.



