Chacina de Camocim: sepultamento de policial civil é marcado por salva de tiros e homenagens

Salva de tiros e últimas homenagens antecederam o sepultamento do policial civil Francisco dos Santos Pereira, de 46 anos, um dos quatro policiais mortos na chacina de Camocim, nesse domingo, 14. A cerimônia foi realizada na tarde desta segunda-feira, 15, no Cemitério Jardim Metropolitano, em Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza.

Na ocasião, familiares, colegas de corporação e amigos fizeram orações, momentos de silêncio e uma salva de palmas antes do policial ser enterrado.

A esposa do escrivão acompanhava o caixão. Ela estava com o filho do casal que está prestes a completar um ano de vida.

No 34° Distrito Policial (DP), Leiliane Holanda, colega de Francisco, disse que ficou sabendo às 7h28min — hora exata — do último domingo. Na data, Leiliane estava de plantão 24 horas.

"Quando abri o WhatsApp e vi a mensagem: 'Quatro policiais civis mortos', e vi que o 'Chicão' [apelido carinhoso] era um deles, não acreditei".



Antes da cerimônia, o corpo de Francisco estava na funerária Henrique Jorge, em Fortaleza, para realização do velório e cortejo fúnebre.

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Ceará (Sinpol-CE) decretou luto e encaminhou todas as viaturas para homenagem aos irmãos.

*Com informações dos repórteres Luciano Cesário; Bia Freitas e Carlos Enrique Correia/Especiais para O POVO*

Atualizada às 19h45min

