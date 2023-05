Chacina de policiais em Camocim: o que se sabe até agora

O Ceará teve, neste domingo, 14, um assassinato de quatro policiais em Camocim, no Litoral Norte do Estado. O crime ocorreu durante a madrugada, na delegacia do município.

Chacina em Camocim: quem são as vítimas?

As vítimas da chacina em Camocim são quatro policiais civis. Foram mortos os escrivães Antonio Claudio dos Santos, Antonio Jose Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira.

Quem é o suspeito da chacina em Camocim?

Após o crime, o inspetor da polícia civil Antônio Alves Dourado se identificou como autor da chacina e se entregou às autoridades. Ele foi autuado em flagrante e aguarda audiência de custódia.

Quando e onde ocorreu a chacina de Camocim?

A chacina aconteceu na Delegacia Regional de Camocim na madrugada deste domingo, 14. Três das vítimas estavam no dormitório da unidade no momento do crime e foram mortas durante o sono. Outro policial, acordado, tentou fugir, mas também foi atingido.

Chacina de Camocim: como foi o crime?

Segundo as investigações, o suspeito teria pulado o muro da delegacia durante a madrugada. Na apuração, os policiais encontraram um botijão de gás, indicando que o crime pode ter sido premeditado.

Três das vítimas foram mortas enquanto dormiam. Outro policial tentou fugir, mas também recebeu tiros e morreu.

Após o crime, o inspetor Dourado foi para casa, onde gravou um vídeo pedindo desculpas e afirmando que destruiu a própria família e a dos policiais que morreram.

Qual a motivação da chacina de Camocim?

No vídeo, Dourado afirma ter passado por assédio moral de forma constante e intensa. Ele reclama de perseguição e diz ter recebido cargas de trabalho que não tinha condições de cumprir.

O inspetor menciona ainda ter sido "esquecido" ao passar dois anos na delegacia de Jijoca de Jericoacoara. Por fim, disse sofrer humilhação por parte de colegas e superiores.

Chacina de Camocim: o que aconteceu com o suspeito?

Após o vídeo, Dourado se entregou à Polícia. Ele mesmo acionou os órgãos de segurança e foi preso em casa. O inspetor foi transferido para Sobral, onde segue preso aguardando a audiência de custódia.

Chacina de Camocim: suspeito era investigado

Junto a outros dez policiais, Dourado é investigado em sindicância no caso da morte de um jovem na Delegacia de Camocim. O caso ocorreu em 2022.

Na ocasião, Matheus Silva Cruz, de 19 anos, estava algemado e sob custódia após brigar com um policial militar em uma boate da cidade. Ele aguardava para ser ouvido no registro da ocorrência.

Enquanto Matheus permanecia detido dentro da delegacia, o policial com quem ele havia trocado agressões horas antes chegou à unidade policial e atirou no jovem, que morreu. Os policiais civis que estavam no local são investigados por omissão, negligência e prevaricação.