Jovem denuncia racismo após ser expulso de shopping em Fortaleza

Um homem negro foi agredido em um shopping de Fortaleza nesse sábado, 13 — mesmo dia em que se comemorou os 135 anos da abolição da escravatura no Brasil. A vítima, segundo uma pessoa que presenciou a situação, estava na praça de alimentação com amigos e a mãe quando foi abordado pelos seguranças.

Em nota, o Shopping Benfica disse que ele estaria gravando outras mulheres e que teria agredido o supervisor de segurança.

As imagens, que O POVO preferiu não divulgar, mostram o homem sendo expulso do shopping por vários seguranças. Na situação, um dos guardas o enforcava.

“Ele teve a orelha rasgada, por conta do brinco, e ficou com o pescoço muito inchado. Eram quatro pessoas que agiram da forma mais brutal possível”, diz Rafael Leite, uma das testemunhas. “A emoção evitou que o pior acontecesse.”

“Todo mundo que viu a cena pensou no caso do Carrefour e do George Floyd. Todo mundo estava desesperado pensando ‘vai acontecer uma tragédia'. Foi essa comoção que evitou o pior”, diz a testemunha. “Eu não sei como esses seguranças são preparados, mas é muito mal. Até a polícia demonstrou mais calma do que eles.”

Em nota, o Shopping Benfica disse que o homem estaria fazendo gravações de mulheres, que se sentiram incomodadas. “Uma senhora, em mesa próxima, percebeu que ele estaria gravando as filhas dela e também pediu ajuda à segurança para que ele parasse”, diz o documento.

Rafael afirma que a vítima não teria atacado qualquer pessoa. O shopping, no entanto, diz que “o supervisor de segurança dirigiu-se à mesa dos clientes para conversar e relatar o que (as mulheres) disseram". "O cliente não gostou, exaltou-se e agrediu o supervisor. A primeira agressão foi verbal e, logo após, física", continua a nota.

A testemunha ainda afirma que, quando os policiais chegaram ao local, eles usaram o argumento de que o homem estava dizendo que era racismo para “lacrar”. “Ele chorando disse: ‘senhor nem de esquerda eu sou’. Isso já está no abecedário da polícia, quem reclama de racismo é de esquerda, quer lacrar”, diz Rafael.

“Não tem como dizer que não foi preconceito. Além dele ter a pele quase retinta, ele tinha tatuagens, inclusive, no pescoço”, completa.



A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado e o caso seguirá sendo investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrin).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Leia a nota completa do Shopping Benfica:

O Shopping Benfica está apurando todas as informações e imagens acerca do caso ocorrido no último sábado (13/05). Está em contato com todos para que essa análise seja feita na íntegra, como deve ser. Enquanto empresa, entende ser seu papel, também, orientar, bem como preparar colaboradores e prestadores de serviços para atendimento com respeito, cordialidade e preservar a segurança de todos. Sempre. Sabe-se que pessoas são suscetíveis a falhas. Todas são. Quando essas ocorrem, deve desculpar-se, corrigir os erros e trabalhar mais para que não se repitam. Assim o shopping acredita e está fazendo.

Até o momento, de acordo com imagens e relatos de pessoas que acompanharam o episódio, o cliente estava em consumo de bebida alcoólica, em uma mesa, na companhia de outros dois rapazes. Ele estava com o celular na mão, fazendo filmagens. De acordo com testemunha, estaria gravando mulheres. Clientes se sentiram incomodadas e reclamaram para segurança. Uma senhora, em mesa próxima, percebeu que ele estaria gravando as filhas dela e também pediu ajuda à segurança para que ele parasse.

O supervisor de segurança dirigiu-se à mesa dos clientes para conversar e relatar o que disseram. O cliente não gostou, exaltou-se e agrediu o supervisor. A primeira agressão foi verbal e, logo após, física. Depois deste momento, quando houve flagrante exaltação e agressões por parte do cliente, e identificando que a ocasião poderia tomar proporção maior e colocar em risco os demais presentes no espaço, a segurança precisou intervir e tomou a medida de levá-lo da praça de alimentação para a saída e chamou a polícia militar para administrar a situação.

O Shopping Benfica reitera que a apuração continua sendo feita. Irá conversar com o cliente do caso. Contudo, infelizmente, foi necessária a reação para controlar agressões, a fim de preservar a integridade de todos: envolvidos e os demais que não tinham participação no fato ocorrido.

Agiu-se, por necessário. O Shopping Benfica tem responsabilidade social e não pratica ou apoia qualquer discriminação.