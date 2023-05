Procissão de Nossa Senhora de Fátima lota ruas em Fortaleza

Festa celebrada anualmente em 13 de maio teve trajeto saindo de igreja no Centro; procissão noturna terminou com missa na igreja de Nossa Senhora de Fátima

Com informações da repórter Catalina Leite

A tradicional procissão de Nossa Senhora de Fátima aconteceu na noite deste sábado, 13, em Fortaleza. Fiéis tomaram as ruas de Fortaleza, saindo às 18 horas da Igreja do Carmo, no Centro, em direção ao santuário no bairro que leva o nome da santa.

Segundo a organização do evento, 125 mil pessoas compareceram à procissão. O trajeto foi concluído pouco antes das 20 horas, culminando em uma missa noturna na igreja da avenida 13 de Maio, em um evento com palco externo, ambulantes vendendo imagens sacras e artigos religiosos e barracas de comida.

A procissão é um dos eventos católicos mais tradicionais de Fortaleza. Além da celebração em maio, todos os meses, no dia 13, são realizados eventos na igreja do Bairro de Fátima.

Veja fotos da procissão de Nossa Senhora de Fátima em Fortaleza