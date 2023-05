Dia das Mães: famílias aproveitam data para fazer piquenique ao ar livre em Fortaleza

Mães e filhos aproveitam a tranquilidade do Parque do Cocó para se reunir na manhã deste domingo, 14

O café da manhã de algumas famílias de Fortaleza foi especial neste domingo, 14. Os bolos, pães, sucos e frutas foram transportados da mesa de casa para a toalha de piquenique. Sentados no chão em torno dos alimentos, familiares comemoraram o Dia das Mães no Parque Estadual do Cocó no início desta manhã.

A aposentada Francineide Fernandes Severo, 74, era uma das matriarcas que estava rodeada dos filhos e netos no parque. “Isso aqui é tudo para mim. A minha vida se resume nesse ambiente familiar. Todo domingo eu tenho um café da manhã com eles. E hoje a gente escolheu vir para cá”, disse.

O parque foi escolhido por ser um ambiente ao ar livre e tranquilo suficiente para acomodar de forma confortável o neto autista. “Aqui é mais agradável para ele, mais livre de barulhos. Passei dando uma olhadinha nos restaurantes e estavam muito lotados”, relatou. O importante, para ela, é todos estarem juntos.

Esperando o segundo bebê, a enfermeira Thayná Cunha Vasconcelos, 26, decidiu fazer o chá de revelação do sexo do neném no dia das mães. “É um presente duplo. Aqui é bem bonito, bem família. Bati as fotos da minha primeira filha aqui e agora vim bater do outro também”, conta. Isis, de 1 ano e cinco meses, estava conhecendo o local pela primeira vez. Antes, só tinha ido na barriga de Thayná.

Enfermeira Thayná Cunha Vasconcelos, 26, grávida de quatro meses, decidiu fazer o chá de revelação do sexo do bebê no Dia das Mães Crédito: Samuel Setubal

A avó de gestante, a artesã Idinha Vasconcelos, 68, compartilha a emoção de comemorar o Dia das Mães na expectativa de saber o sexo do bisneto. “É uma alegria para mim estar comemorando a minha neta. É uma felicidade extrema receber o segundo bisneto”, afirma.

Para Gabriele Pedrosa, 28, este domingo é “como se fosse o dia da família”. A dentista aproveitou para levar a filha Alice, de dois anos, para brincar no parque. Alice passa a maior parte do tempo com a avó no Interior, enquanto Gabriele faz residência em odontologia hospitalar em Fortaleza.

“Eu tô aproveitando todo o tempo que eu posso com eles. Também tenho um filho mais velho, de 10 anos. Hoje a gente vai passar o dia inteiro fora de casa brincando”, conta sobre os planos para o domingo. “É um dia voltado mais para eles do que para a própria mãe, mas é isso mesmo”, brinca.

Estudante Anny Rodrigues, 30, foi ao Parque do Cocó com a irmã, a avó Josefa Rodrigues, 78, e a mãe Vânia Maria Rodrigues, 47, para comemorar o Dia das Mães Crédito: Samuel Setubal

A estudante Anny Rodrigues, 30, também foi ao parque com a irmã, a avó Josefa Rodrigues, 78, e a mãe Vânia Maria Rodrigues, 47. “Hoje é um dia diferente”, afirma. “Eu sou mãe de todas, porque criei todas”, diz Josefa sobre a alegria de estar rodeada da filha e das netas. “Quero que Deus me ajude para eu passar mais uns três anos comemorando com elas”, complementa a idosa.

Serviço



O Parque Estadual do Cocó funciona de domingo a domingo, das 5h30min às 21 horas. As trilhas estão abertas ao público de terça-feira a domingo, das 5h30min às 17h30min.