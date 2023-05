Lula encoraja estudantes durante aulão preparatório para o Enem em Fortaleza

O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), visitou na manhã desta sexta-feira, 12, a escola de tempo integral Johnson, em Fortaleza, no Ceará. Durante a passagem pela instituição, Lula conversou com alunos que participavam de um aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O presidente ressaltou a importância de se dedicar a um projeto de vida e de não estudar apenas por obrigação. De acordo com o professor do aulão, Dyego Feitosa, Lula ainda aproveitou a véspera do Dia das Mães, comemorado neste domingo, 14, para pedir que os adolescentes valorizem a família.

“O aulão já estava encerrando quando ele entrou e pode falar com os alunos para, de alguma forma, estimular a esperança”, disse o professor. Para o docente, o tema do aulão mostra um “diferencial” da preparação para o Enem implantado pela Secretaria da Educação do Estado por meio do projeto “Enem Chego Junto, Chego Bem!”

“Foi dentro da perspectiva que a gente gosta muito, que é a preparação emocional dos jovens. O tema que a gente trabalhou hoje foi exatamente sobre a ansiedade. Aquela ansiedade que trava, que é patológica, mas também sobre o enfrentamento, que é a esperança”, afirma.

Dyego explica que muitos alunos são expostos a um discurso que rebaixa suas chances de entrar na faculdade, por serem da periferia e de escola pública. “Todo esse discurso alimenta uma ansiedade que machuca. O nosso trabalho é ajudar na construção prática dessa esperança”, diz.