Enem 2023: inscrição, dia das provas, horário e mais sobre Exame

O Enem 2023 teve seu edital divulgado pelo Inep com informações sobre o período de inscrição, data das provas e horários; veja as principais orientações

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o edital com orientações para os estudantes que desejam realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023.

O documento apresenta o cronograma e informações para a prova deste ano: período de inscrição, datas de aplicação da prova, solicitação para atendimento especializado e tratamento pelo nome social, entre algumas outras instruções importantes.

O Enem é atualmente uma das principais formas de acesso ao ensino superior no País. A nota pode ser utilizada para ingresso em instituições públicas e privadas, por meio dos programas .

Participam do Enem pessoas de variadas idades, estando cursando ou já tendo concluído o ensino médio, de escolas públicas ou privadas. Apesar de estar marcado para acontecer apenas no final do ano, os preparativos para o Exame acontecem durante todo o ano, começando logo nos primeiros meses.

Para ajudar e sanar algumas dúvidas, O POVO separou algumas das principais informações que os candidatos que desejam fazer a prova precisam, como data e prazos importantes. Confira:

Enem 2023: período de inscrição

No edital publicado pelo Inep, foi divulgada a data de inscrição para a prova. O período de inscrição vai do dia 5 de junho a 16 de junho, até às 23h59. As inscrições serão realizadas no site do Inep na página do participante.

Para se inscrever é necessário informar o número de CPF e a data de nascimento. Só será aceita uma inscrição por número de CPF e uma vez que solicitada, não pode ser cancelada. Os dados pessoais informados devem ser os mesmos que estão cadastrados na Receita Federal.

Além disso, o candidato deve informar um e-mail, a qual ele tenha acesso, e número de telefone fixo/celular válido. Indicar a unidade federativa e município que fará a prova, e solicitar a língua estrangeira que realizará a prova (inglês ou espanhol).

É importante preencher esses e outros dados solicitados com atenção e de forma correta, para não ocorrer nenhum erro ou conflito de informação.

Enem 2023: atendimento especializado e tratamento pelo nome social

A solicitação de atendimento especializado e tratamento pelo nome social deverá ser feita no período de inscrição. O Inep, seguindo os seus termos legislativos, disponibiliza o acesso a recursos de acessibilidade e o tratamento pelo nome social para participantes que comprovarem a necessidade.

Para quem solicitar o atendimento especializado deverá informar o motivo de sua solicitação, qual recurso necessita e apresentar um documento que confirme a condição que motiva a solicitação.

Para o participante que deseja solicitar o tratamento por nome social, deverá confirmá-lo após o ato de inscrição na Página do Participante caso apresente nome social cadastrado na Receita Federal.

Se o candidato não tiver, deverá comprovar o que motiva aquela solicitação a partir de documentação solicitada: foto atual nítida, individual, colorida, com um fundo branco, com enquadramento da cabeça aos ombros e que mostre bem o rosto inteiro. Não deverão utilizar nenhum objeto de chapelaria.

Além disso, é preciso enviar uma cópia digitalizada de um documento oficial com foto, frente e verso.

O resultado da análise da solicitação será divulgado no dia 26 de junho. Em caso de indeferimento, o candidato poderá apresentar recurso até entre os dias 26 a 30 de junho. O resultado do recurso será divulgado no dia 5 de julho.

Enem 2023: Isenção, pagamento da taxa e confirmação de inscrição

Para quem solicitou a isenção no Enem 2023, o resultado foi divulgado na segunda-feira, 8 de maio. Quem foi deferido, não precisará pagar pela taxa de inscrição. Esse participante terá a inscrição confirmada no momento que concluir o processo de se inscrever.

Para aqueles que precisarão pagar pela taxa, terão até o dia 21 de junho para isso e sua inscrição só será confirmada após pagamento. O valor desse ano da taxa é de R$ 85. O prazo para pagamento não será prorrogado e aquelas inscrições que forem pagas fora dele, não serão confirmadas.

O Cartão de Confirmação de Inscrição que informa o número do inscrito, hora e local de prova, ainda não tem data de divulgação.

Enem 2023: Quem pode se inscrever?

Participantes que estão finalizando o ensino médio, no último ano de ensino, e aqueles que já concluíram, podem se inscrever no Enem e utilizar a nota para concorrer a uma vaga em uma instituição de ensino superior.

Quem não terminará o ensino médio no ano letivo de 2023, ou não está cursando e nem concluiu ele, pode fazer a prova. Entretanto, eles serão denominados pelo Inep como “treineiros” e suas notas não poderão ser usadas para acessar o ensino superior.

Enem 2023: datas de aplicação da prova

O Enem é composto por provas objetivas e uma redação. Elas são dívidas e realizadas em dois domingos diferentes. Esse ano, ele será realizado nos dias 5 e 12 de novembro.

Primeiro dia de provas



O primeiro dia de provas acontece no dia 5 de novembro. Esse dia é destinado para as áreas de Linguagens, Ciências Humanas e a Redação. Confira abaixo, quais as matérias que compõem cada uma delas:

Linguagens, seus códigos e suas tecnologias: língua portuguesa, literatura, língua estrangeira (inglês ou espanhol), artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação;

Ciências humanas e suas tecnologias: história, geografia, filosofia e sociologia;



Redação em língua portuguesa



Segundo dia de provas

O segundo dia de provas é destinado para as áreas de conhecimento Ciências da Natureza e Matemática. Elas serão aplicadas no dia 12 de novembro. As matérias cobradas nesse dia são:

Ciências da natureza e suas tecnologias: química, física e biologia;

Matemática e suas tecnologias



Enem 2023: abertura dos portões, início e término da prova

Além dos assuntos cobrados, o tempo de aplicação da prova também varia de um dia para o outro: no primeiro domingo é de 5 horas e 30 minutos, e no segundo ele terá duração de horas.

Entretanto, a hora de abertura e fechamento dos portões é a mesma para os dois dias. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h. Quem chegar depois desse horário, não entra mais no local de prova. É preciso ter atenção.

O horário de início de aplicação do Exame também não muda nos dois dias: o participante começará a prova a partir de 13h30. Quem for fazer o Enem deve ficar atento a esses horários.

No primeiro dia, o candidato terá até às 19h para finalizar as provas (5 horas e 30 minutos de duração). No segundo dia, o participante deve finalizar as provas até às 18h30 (5 horas de duração).

Enem 2023: divulgação do gabarito e resultado



O gabarito oficial da prova será divulgado pelo Inep no dia 24 de novembro. O resultado para aqueles que usarão a nota para ingresso em uma instituição de ensino superior será divulgado no dia 16 de janeiro de 2024.

Para aqueles que fizeram a prova como “treineiros” — que fizeram a prova como uma autoavaliação de seus conhecimentos — o resultado será publicado apenas 60 dias depois da divulgação do resultado do dia 16 de janeiro.

Enem 2023: onde pode utilizar a nota?



A nota do Enem é utilizada para o acesso ao ensino superior no País. Ela pode ser usada para alcançar vagas em instituições públicas — federais e algumas estaduais — e instituições privadas.

Sisu - Sistema de Seleção Unificada



Uma das maneiras de utilizar a nota do Enem é se inscrevendo no Sisu, o Sistema de Seleção Unificada. Por meio dele, é possível se inscrever para uma vaga em qualquer curso de uma das instituições públicas que participam dele, independente da cidade ou estado.

Institutos Federais (IFs), Universidades Federais e algumas Estaduais utilizam o processo seletivo do Sisu para o ingresso de novos estudantes.

Prouni - Programa Universidade para Todos



O Prouni é outra forma de ingressar no ensino superior a partir da nota do Enem, mas em instituições privadas de ensino. É possível conseguir bolsas de até 100% por meio do Programa.

As inscrições para o Prouni geralmente acontecem após o Sisu.

Fies - Fundo de Financiamento Estudantil



A nota do Exame pode ser utilizada como parâmetro para conseguir o Fies, auxílio governamental que ajuda no financiamento para o participante estudar em uma instituição de ensino privada.

Vagas em instituições portuguesas

Algumas instituições portuguesas têm convênio com o Inep e aceitam a nota do Enem para serem utilizadas em processos seletivos. Essa é outra opção para quem realizou o Exame e deseja estudar em Portugal.