Dia das Mães: domingo tem baixa possibilidade de chuvas no Ceará

Chuvas isoladas podem acontecer durante madrugadas e manhãs do fim de semana. Veja previsão do tempo no Ceará

O Dia das Mães, comemorado neste domingo, 14, terá poucas chances de chuvas em todo o Ceará. A previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Em Fortaleza, conforme a Funceme, as precipitações podem acontecer nas madrugadas e nas manhãs de sábado e de domingo, de forma isolada e passageira.

Chuvas das últimas 24 horas

Até o momento, sete municípios registraram chuvas entre as 7 horas dessa quinta-feira, 11, e as 7 horas de sexta-feira. A maior precipitação foi em Santa Quitéria, com 10 milímetros (mm) observados, seguida da registradas em Nova Russas e Fortaleza, com respectivamente 8 mm e 7 mm.

Para o resto do dia, há alta possibilidade de chuva por todo o litoral e nas macrorregiões da Ibiapaba e Maciço de Baturité. Nas demais regiões, a chance de chover é menor, aponta a Funceme.

Chuvas no Ceará: previsão para o fim de semana

O fim de semana da celebração do Dia das Mães deve começar de forma similar a esta sexta-feira, 12, com alta possibilidade de chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Cariri, além de baixa expectativa para precipitações nas demais áreas.

O sol deve aparecer em todas as regiões no domingo, 14, com o céu variando entre parcialmente nublado e sem nuvens.

Segundo o meteorologista Vinicius Oliveira, da Funceme, as ocorrências do fim de semana se originam das áreas de instabilidade vindas do Oceano Atlântico e da atuação de um cavado (área alongada de pressão atmosférica relativamente mais baixa) em superfície, somados a sistemas de brisas e efeitos locais como temperatura, umidade e relevo.

A Funceme ainda informa que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal agente das chuvas no Ceará entre fevereiro e maio, mantém-se afastada da costa do Estado, o que dificulta precipitações mais generalizadas.