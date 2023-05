Fortaleza terá guia de estabelecimentos pet friendly

Estabelecimentos de Fortaleza que acolhem animais de estimação e tem o selo Pet Friendly, concedido pela Secretaria Municipal do Turismo (Setfor), serão citados em um guia. O Guia Pet Friendly Fortaleza terá uma lista de 40 locais que passaram por uma consultoria sobre como receber clientes com seus animais.

O evento de lançamento do guia ocorre nesta quinta-feira, 11, para convidados. Durante a solenidade, estabelecimentos que se destacaram receberão prêmios nas seguintes categorias: Barracas, Comer & Beber, Hospedagem, Shopping Center e Bem-estar e Saúde.

A consultoria foi realizada pela jornalista e CEO do Guia & Universidade Pet Friendly, Cris Berger. “Fomos aos locais, conversamos com os proprietários e sugerimos melhorias. Alguns já tinham uma área pet sinalizada, com kits de alimentação, mas não possuíam uma área coberta ou com ganchinhos para prendermos a guia, por exemplo”, conta.

O guia também tem parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará (Sebrae/CE) e a empresa Mars. De acordo com o secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, a Capital é referência nacional no segmento pet friendly.

O que é um estabelecimento pet friendly?

Um estabelecimento que se diz pet friendly quer dizer que é amigável a presença de animais domésticos no local. Ele recebe e trata bem os pets dos clientes.