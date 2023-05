Artefato explosivo é encontrado próximo à escola no Conjunto Ceará, em Fortaleza

Um artefato explosivo foi encontrado próximo a uma escola no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 11. O caso foi registrado durante o período da manhã, e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) esteve no local e, por meio da equipe do esquadrão antibombas, o material foi retirado.

O POVO apurou que os policiais foram informados de que uma bomba, de aproximadamente 30 centímetros, havia sido encontrada nas proximidades da Escola de Ensino Médio José Leopoldino, UV-4.

O material foi encontrado por moradores, que acionaram a Polícia. Os alunos estavam em aula, no entanto a unidade de ensino precisou ser evacuada em razão do artefato explosivo. O policiamento local fez o isolamento e em seguida houve a chegada do esquadrão antibombas.

Local foi isolado e o artefato foi apreendido Crédito: Via WhatsApp O POVO

O material foi encaminhado para um local seguro, que não é informado por questões de segurança, conforme a PM. Durante a ação, muitos moradores se aglomeraram nas proximidades, curiosos e apreensivos com a situação. Não há informações sobre os suspeitos.

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta. A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) também foi procurada. A matéria será atualizada quando as demandas forem respondidas.