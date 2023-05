Dois PMs são presos suspeitos de sequestrar e extorquir homem em Fortaleza

Três homens — dois deles, policiais militares — foram presos em flagrante suspeitos de sequestrar um homem no bairro Pajuçara, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza).



Após denúncia ser feita à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), o trio foi preso dentro de um carro nas proximidades do Balão do Mondubim, já em Fortaleza, por equipe da 2ª Companhia do 1º Batalhão de Policiamento de Rondas Intensivas e Ostensivas (BPRaio). A vítima foi encontrada algemada e encapuzada dentro do carro, informou a PM.



Moradores chegaram a gravar vídeo, que circula nas redes sociais, mostrando o momento em que o homem é colocado à força dentro de um carro. Nas imagens, é possível ver que a vítima tenta resistir, mas, mesmo assim, é posta pelo trio dentro do veículo. Um dos homens chega a dar um chute nele. Em seguida, o carro sai em disparada.



A nota da PM informa que, com os suspeitos, foram apreendidos três pistolas, placas de carro e telefones celulares. “Os acusados foram conduzidos para a Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e autuados por extorsão mediante sequestro, associação criminosa e receptação", diz a nota.



Conforme a PM, os policiais autuados estavam afastados das atividades há mais de um ano em virtude de licença para tratamento de saúde. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.