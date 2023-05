Primeira parte das obras na Feira do Mercado da Messejana deverá ser entregue neste mês de maio

Intervenção é voltada para a instalação de 288 boxes fixos, 16 quiosques articulados e reformas nas ruas do bairro

A primeira etapa das obras realizadas na Feira do Mercado da Messejana deverá ser entregue neste mês de maio. A ação faz parte de medidas promovidas pela Prefeitura de Fortaleza voltadas para o desenvolvimento do comércio local do bairro.



Serão instalados 288 boxes fixos, produzidos em estrutura metálica, que contam com coberta e armários para o estoque das mercadorias. O espaço será dividido em 24 ilhas comerciais, com 12 unidades cada.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), o investimento para essa obra foi de R$ 1,2 milhão e a previsão é de que parte das reformas, cerca de 100 boxes, seja entregue ainda neste mês de maio.



Além dos boxes, serão instalados quatro quiosques articulados em outro ponto da praça. Em estrutura parecida com a dos quiosques existentes no Centro de Fortaleza, o equipamento terá espaço para 16 comerciantes, no total.

Em agosto de 2022, a Prefeitura promoveu o cadastramento dos permissionários que irão atuar no novo espaço ao fim das obras. Os comerciantes foram temporariamente deslocados para uma área próximo ao Mercado durante a realização das reformas.

De acordo com o titular da pasta, Samuel Dias, a Prefeitura solicitou que os permissionários fossem ouvidos, levando em conta o processo de reorganização da feira de artesanato da Beira-Mar.

“Por conta dessa feira, que tem em frente ao Mercado, o prefeito Sarto pediu para que a gente conversasse com os feirantes e visse como a gente poderia ajudar a melhorar as condições da feira baseado na experiência recente que a gente teve quando inaugurou a Feirinha da Beira-Mar, em que a gente conseguiu requalificar o espaço e melhorar as atividades dos feirantes. Então, a partir dessa conversa, a gente chegou a um projeto, que garantia que todos eles poderiam continuar dentro da área e, agora, a gente está implantando”, explicou.

A reforma faz parte do projeto Meu Bairro Empreendedor, ação que tem como objetivo a requalificação urbanística da área central de pontos da Capital e do desenvolvimento dos comerciantes locais. O projeto já passou por bairros, como José Walter, Mondubim, Pirambu e Vila Velha.

A ação também promove intervenções de requalificação de calçadas, drenagem de vias e pavimentação. Segundo a Prefeitura, as vias que fazem parte do projeto são: rua Joaquim Felício, rua Padre Pedro de Alencar, rua Coronel Francisco Pereira, rua Doutor Pergentino Maia, rua Joaquim Bezerra, rua Manoel Castelo Branco e rua Coronel Guilherme Alencar.

A previsão de entrega da obra finalizada, incluindo a instalação dos quiosques articulados e as melhorias nas ruas, é para julho deste ano.