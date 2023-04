Requalificação do entorno da Lagoa de Messejana será finalizada no 2º semestre de 2023

A requalificação do entorno da Lagoa da Messejana está em andamento desde o último mês de dezembro, quando os trabalhos de montagem do canteiro de obras foram iniciados no local. As intervenções devem ser finalizados antes do término do mês de dezembro de 2023, segundo a Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf).

Próximo à rua Tenente Jurandir Alencar, uma placa informa que serão investidos cerca de R$ 9,6 milhões na requalificação do entorno da lagoa. A verba será utilizada para mudança do calçamento, troca do guarda-corpo, construção de parques infantis, academia ao ar livre, além da reforma da quadra poliesportiva, implementação de uma areninha, e requalificação do píer e dos quiosques.

O início da intervenção realizada pela Prefeitura pode ser constatado devido à presença de trabalhadores no canteiro de obras. Além das áreas cercadas e equipamentos de construção espalhados pelo parque, o processo de recomposição da calçada, assim como a revitalização da quadra e a construção da areninha já foram iniciados.

No último dia 28, Samuel Dias, titular da Seinf, informou que a estátua de Iracema, construída na Lagoa da Messejana em 2004, também passará por um processo de requalificação.

"Isso não estava prometido inicialmente, mas estamos incluindo no projeto. É preciso um restauro da parte hidráulica para a circulação da água da fonte, além do tratamento da superfície dela", explica o secretário.

De acordo com Dias, a estrutura é feita de bronze e o desgaste aconteceu devido às ações do tempo. A requalificação da estátua fará parte da etapa final da obra.

No momento, o entorno da lagoa passa pela recomposição de pavimentação dos passeios, nos quais são feitos trabalhos de terraplanagem. Segundo Samuel Dias, os trabalhos no início do ano ocorrem de forma mais lenta, devido à quadra chuvosa.

"Já estamos com cerca de 10% da obra concluída, isso porque, no momento, tratamos de serviços que têm um valor menos representativo. A obra está andando sem maiores percalços", avalia.

Em dezembro de 2022, a Seinf previa que as obras fossem finalizadas em até nove meses, a dilatação no prazo se deve, justamente, à possibilidade de eventuais dificuldades causadas pela chuva durante o primeiro semestre.

As mudanças previstas para o entorno da região animam alguns moradores, mas geram desconfiança em outros. Para Aurineide Alves, 59, que mora na Messejana há mais de 30 anos, é necessário que mais melhorias cheguem ao bairro, e pede mais cuidado na manutenção do patrimônio público.

"Não levo fé que essas madeiras vão durar, o povo leva tudo. Preferia que cuidassem dos alagamentos perto da lagoa, fiz um batente na minha casa pra não entrar água nessa época de chuva", relata a moradora.

A madeira citada por Aurineide será utilizada na nova estrutura do píer da lagoa, assim como no guarda-corpo que cerca o espelho d'água. "Se não cuidarem, vai ficar como estava, tudo acabado e sujo", completa.

Já para Lindenberg Diógenes, 66, a notícia da reforma do entorno da lagoa o alegrou. "Sempre vejo o pessoal trabalhando. A chuva atrapalha, mas estão aí. Tão reformando tudo, moro desde 1973 aqui, mas agora vai ficar melhor", avalia.

Uma unanimidade entre os moradores da região é a reclamação sobre o lixo despejado no entorno da lagoa, além do crescimento de aguapés no espelho d'água. Segundo Samuel Dias, haverá uma limpeza do local antes do término da obra.

