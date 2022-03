Prefeitura investirá R$ 4,5 milhões em obras para o comércio da Messejana

O prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira (PDT), assinou na manhã desta terça-feira, 15 de março, a ordem de serviço para obras de requalificação urbana com foco na ambientação de negócios no bairro Messejana. O projeto prevê aplicação de R$ 4,5 milhões na região por meio do programa Meu Bairro Empreendedor.

As obras se destinarão à urbanização de sete vias nas quais o comércio de rua no bairro é mais intenso. "Serão as ruas do comércio, o comércio da Messejana já é dinâmico por natureza e iremos fortalecer isso", afirma Sarto.

Infraestrutura

Entre as intervenções listadas no novo plano de urbanização estão a implementação de novas calçadas, mobiliários urbanos, ações de paisagismo, passagens elevadas para pedestres, bolsões para embarque e desembarque de passageiros e a construção de uma nova galeria de drenagem.

Além da requalificação das vias, o conjunto de obras prevê ainda a construção de um centro do empreendedor para capacitação profissional e formalização dos feirantes, ambulantes e comerciantes de ruas em atuação no bairro. "Temos um programa chamado Fortaleza Capacita em parceria com o Sebrae e esse centro será um incentivo ainda maior para qualificação desses comerciantes", afirma Sarto.

Com relação a geração de empregos, há a recomendação, por parte da prefeitura de Fortaleza, que as vagas de emprego que sejam geradas para realização das obras sejam preferencialmente preenchidas por profissionais residentes na região.



Intervenções se somam ao andamento das obras de requalificação do mercado central de Messejana. O programa Meu Bairro Empreendedor já realizou obras de reestruturação do comércio de rua nos bairros Bom Jardim, Vicente Pinzon, Vila Velha, na região do Serviluz e deu início as obras no São Cristóvão.

Requalificação da lagoa

Durante o anúncio, o prefeito de Fortaleza se comprometeu a entregar as obras de requalificação da Lagoa de Messejana até o fim do mandato. "A lagoa de Messejana é uma coisa belíssima e já entrei em contato com o governador do Ceará, Camilo Santana, e nossa vice-governadora, Izolda Cela, para vermos os custos de desapropriação e tudo para realizar essa obra", pontua Sarto.

Além disso, o gestor do município revelou planos para requalificação das lagoas da Paupina e Mondubim e estudos para licitação de obras de revitalização do Parque Rio Branco.

