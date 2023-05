Guarda Municipal salvou mais de 100 pessoas de afogamentos em 2023

Mais de 100 pessoas foram salvas pela Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) de afogamento em 2023. Os dados são da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (SMSC), da Prefeitura de Fortaleza.

Segundo o órgão, nos quatro primeiros meses deste ano foram 113 resgates efetuados pela Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA) da GMF. O número já chega a 85% do registrado em todo o ano de 2022, quando 132 pessoas foram recuperadas de afogamentos.

A ISA atua com postos fixos em parte da orla da Capital, da Barra do Ceará ao Mucuripe. No Litoral Leste de Fortaleza, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) mantém estações de guarda-vidas, que atuam de forma similar.

Algumas das praias de Fortaleza também contam com equipes de plantão. É o caso do Havaizinho, na Ponte Velha, onde guardas especializados em salvamento aquático permanecem entre sexta-feira e domingo das 8 às 17 horas.

