Cinco quilos de skunk são apreendidos no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza

Cinco quilos (kg) de Skunk foram apreendidos na manhã desta quinta-feira, 4, pela Receita Federal no Terminal de Cargas e Encomendas do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. Os entorpecentes eram provenientes de Santa Catarina com destino a Viçosa, no interior do Estado. A apreensão teve o apoio dos agentes caninos Ithor e Saymon.

O material apreendido tinha o mesmo remetente e destinatário de uma outra encomenda apreendida nesta quarta-feira, 3, que também continha 5 kg de skunk. O material das duas apreensões , juntos, possuem um valor de aproximadamente R$ 300 mil.

