Partida entre Fortaleza e Estudiantes de Mérida vai contar com operação especial de trânsito

Ação vai contar com mais de 30 agentes de trânsitos e orientadores. Objetivo é dar maior fluidez ao trânsito

Uma operação especial de trânsito vai ser realizada para o jogo entre Fortaleza e Estudiantes de Mérida, da Venezuela, nesta quinta-feira, 3, válido pela Copa Sul-Americana. A ação está a cargo da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

A operação vai contar com 30 agentes de trânsito e orientadores, que vão controlar a circulação de veículos nos arredores da Arena Castelão por volta das 16 horas — a partida está prevista para começar às 21 horas. A partir do início dos trabalhos, vão ser proibidos estacionamentos no entorno das avenidas de acesso ao estádio.

A AMC também vai distribuir dispositivos de redução de velocidade nas proximidades de faixas de pedestres.

Após o final do duelo, o canteiro central da Av. Paulino Rocha vai ser aberto de forma provisória — o objetivo é proporcionar aos veículos que vão em direção à BR-116 e a bairros como Cidade dos Funcionários e Aldeota maior agilidade e fluidez.

A AMC ainda sublinha ser necessário o cumprimento das normas de trânsito, como a não condução sob a ingestão de álcool, o respeito aos limites de velocidade e o não estacionamento de forma contrária à legislação.

