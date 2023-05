Réu por homicídio de assessor jurídico em Fortaleza vai a julgamento

Dione de Moura foi morto com golpes de faca no pescoço dentro de um restaurante, em novembro de 2020

Carlis Rhylder Feitosa de Oliveira, réu pelo homicídio do assessor jurídico Dione de Moura Araújo, vai a julgamento nesta quinta-feira, 4, conforme apuração do O POVO. O crime aconteceu no dia 7 de novembro de 2020, dentro de um restaurante localizado no bairro Cambeba, em Fortaleza. Na ocasião, a vítima foi morta a facadas.



De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), Carlos Rhylder atingiu a vítima com golpes de faca, e a motivação seria porque a vítima, Dione, estaria se relacionando com a ex-companheira de Rhylder.

O empresário do ramo de automóveis foi preso em flagrante e teria informado aos policiais que agiu "por questão de honra".

Na época do crime, o estabelecimento Docca Gastrobar informou que o responsável pela morte foi até o lugar para matar Dione e o atacou de forma sorrateira, sem que ele pudesse ter chance de defesa. O estabelecimento encerrou as atividades por alguns dias em solidariedade aos familiares.

Carlos foi localizado a partir da identificação do automóvel. Ele recebeu voz de prisão e foi autuado em flagrante no 2º Distrito Policial por homicídio.

Dione era técnico ministerial do MPCE, lotado na 36ª Procuradoria de Justiça, onde atuava como assessor jurídico especial.

Carlos estava separado da ex-esposa desde o começo da pandemia de Covid-19 e não aceitava o fim do relacionamento. No dia do crime, Dione estava com a namorada no restaurante quando foi atacado pelo ex-companheiro dela.

A vítima tentou fugir após ser lesionada, mas desmaiou. O advogado tinha feito postagens no estabelecimento antes de ser atacado.

