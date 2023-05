Homem é preso suspeito de assassinato por rivalidade entre facções na Aerolândia

Um homem de 20 anos foi preso neste domingo, 30, suspeito de assassinar Lindomilson da Silva Barbosa, conhecido como "Piolho", por volta de 1h30min no bairro Aerolândia. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), o crime foi motivado porque Eduardo Sousa Alves acreditava que a vítima estava levando informações da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que age no bairro Aerolândia, para rivais da facção Guardiões do Estado (GDE) que atua na comunidade do Lagamar, no bairro São João do Tauape.

Ainda surgiu a informação de que a motivação do crime também teria a ver com o fato de que a vítima estava comprando drogas em uma comunidade dominada por facção rival. O APF informa que Eduardo confessou o homicídio.

Ele disse que tinha "desavenças anteriores" com Lindomilson e, por isso, efetuou três disparos na cabeça da vítima. O crime foi registrado na esquina da avenida Raul Barbosa com a rua do Principado.

A Polícia chegou até o suspeito após uma testemunha indicar Eduardo como autor do crime. Câmeras de segurança flagraram a ação e também contribuíram com a investigação.

Eduardo foi submetido a audiência de custódia nesta segunda-feira, 1º, que manteve a sua prisão. Na decisão, o juiz Henrique Jorge Granja de Castro menciona que Eduardo também é suspeito de praticar um latrocínio que vitimou um motorista por aplicativo — não foi informado qual teria sido o caso.

“Tudo denota que medidas cautelares alternativas à prisão não serão suficientes a conter o ímpeto do autor do fato; não podendo este Juízo, salvo futura e maiores explicações, simplesmente devolver o indiciado ao estado em que se encontrava e, então, colocar em risco a vida de outras pessoas”, afirma o magistrado n a decisão.

