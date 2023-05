Morre homem esfaqueado em assalto na avenida Juscelino Kubitschek

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Duas mulheres trans foram presas suspeitas do crime, ocorrido na última quinta-feira, 28, nas proximidades da Chesf, no bairro Passaré

Morreu no Instituto Dr. José Frota (IJF) o homem esfaqueado durante uma tentativa de assalto ocorrida na última quinta-feira, 27, na avenida Juscelino Kubitschek, nas proximidades da Chesf, no bairro Passaré. Duas mulheres trans foram presas em flagrante pelo crime que vitimou Carlos Henrique Lima de Oliveira, de 30 anos.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), o homem foi encontrado por policiais militares dentro de seu carro, um Chevrolet Onix preto, com três lesões a faca. Em diligências em busca dos autores do crime, os policiais receberam informações de testemunhas anônimas que apontavam uma mulher trans, identificada como Eloá, de 21 anos, como participante do latrocínio.

As testemunhas informaram ainda que a suspeita é conhecida por fazer programas e praticar roubos na região. Localizada na tarde de sexta-feira, 28, Eloá confessou o crime e declinou o nome da coautora. Tália Samurai, de 25 anos, também foi presa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Elas foram encaminhadas ao 13º Distrito Policial (Cidade dos Funcionários), onde foram autuadas por latrocínio. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) continua as investigações do caso.

Em audiência de custódia realizada na sexta-feira, 29, as suspeitas tiveram a prisão em flagrante convertida para preventiva. A juíza Carla Susiany Alves de Moura destacou que ambas as presas já foram condenadas anteriormente.

Tália foi sentenciada por roubo majorado pelo uso de arma branca e pelo concurso de agentes e corrupção de menores e Eloá foi condenada pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Sobre o assunto Casal e bebê são baleados na Praia do Futuro; em 10 dias, 5 crianças atingidas no CE

Cinco homens são presos com 2 kg de drogas em bairro de Fortaleza

Oito pessoas são presas por tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Fortaleza

Tags