Fortaleza: entregadora tem celular furtado, tenta perseguir suspeitos e se envolve em acidente

Uma entregadora de e-commerce se envolveu em um acidente de trânsito após ter seu celular furtado e tentar perseguir os suspeitos, que estavam em uma motocicleta com queixa de roubo, nessa segunda-feira, 1º, em Fortaleza.

O acidente envolveu os suspeitos e um terceiro veículo que não tinha relação com o ocorrido. A mulher foi socorrida em uma unidade hospitalar.

Em nota, a Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE) informou que realiza buscas a fim de identificar e capturar os suspeitos de roubar a motocicleta e de furtar o smartphone. Ninguém foi preso até o momento.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Polícia Militar: 190

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181



