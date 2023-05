Praias de Fortaleza registram pouco movimento na manhã desta segunda-feira, 1°

Movimentação na Praia do Futuro e na Praia de Iracema foi fraca durante o período, se comparado ao esperado para um dia de feriado; ainda assim, dezenas de cearenses e turistas se reuniram para aproveitar o fim do último feriadão do ano antes do Natal.

A chuva registrada em Fortaleza na manhã desta segunda-feira, 1°, Dia do Trabalhador, atrapalhou quem buscava tomar um banho de mar logo cedinho. O movimento na Praia do Futuro e na Praia de Iracema foi fraco durante o período, se comparado ao esperado para um dia de feriado. Ainda assim, dezenas de cearenses e turistas se reuniram para aproveitar o fim do último feriadão do ano antes do Natal.

Por volta das 9 horas, a precipitação já havia acabado, mas algumas nuvens pesadas ainda rondavam o céu e o sol não aparecia por completo. Conforme O POVO observou, as barracas da Praia do Futuro permaneciam quase vazias a esse horário. Vendedores locais relataram que a movimentação "estava fraca para um feriado", mas se mostraram positivos, alegando que com o fim da chuva ela melhoraria.

De fato, muitos banhistas esperaram a precipitação acabar para ir à praia, em família ou entre amigos. Erwin Rommel, 40, por exemplo, só saiu de casa quando o tempo mudou. Ele estava disposto a aproveitar o fim do feriadão, já que o próximo agora só ocorre no Natal. "Vou tentar aproveitar mais o dia hoje (...) Agora só final do ano, então vou ter que aproveitar mais", brincou o motorista de aplicativo.

Michel Arruda, 42, também buscava na praia, além do lazer, ter um momento de descanso ao lado da sua família. "Agora a gente procura fazer com que as turbinas estejam prontas pra poder terminar o ano ai se Deus quiser bem", diz o vendedor, que esteve no local quando a chuva já havia acabado.

Já para Daiane da Silva, 34, o tempo chuvoso não foi um problema, e sim a solução. "Na realidade (eu vim) foi por conta da chuva. O sol não tá tão forte, então eu saio de casa, não sou muito de sol", explicou a autônoma, que aproveitou o dia de folga para ir à praia com as duas filhas.

Até quem não estava de folga aproveitou umas horinhas livres para curtir o dia de feriado, como é o caso da técnica de enfermagem Katiane Mesquita, 37, que levou a filha pequena à praia pela manhã antes de iniciar o horário de trabalho. Por volta das 10h30min, a profissional e mais dezenas de pessoas formavam um aglomerado ainda não tão intenso, mais já maior ao observado inicialmente.

FORTALEZA, CEARÁ, 01-05-2023: Movimentação na Praia do Futuro, no feriado do Dia do Trabalhador. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo). (Foto: FERNANDA BARROS)



A sete quilômetros dali, na Praia de Iracema, o movimento também não era tão grande, pelo esperado para um feriado. Ambulantes locais afirmaram ao O POVO que movimentação deveria aumentar até o período da tarde, já que pela manhã a chuva acabou mudando os planos de muitas pessoas.

Foi o caso de Francisco Thiago, 25, que planejava ir ao local mais cedo. "A gente (ele e um amigo) tava pra vim um pouquinho mais cedo, deu uma chuvinha, ai a gente esperou o sol abrir", conta o controlador de produção, que costuma ir ao local algumas vezes, sempre que consegue.

Ao contrário dele, Paloma Silva, 26, esteve pela primeira vez na Praia de Iracema nesta segunda-feira. De folga, ela não se deixou abater nem ao descobrir que esse é o último feriadão do ano antes do Natal. "Que tristeza (...) vou ficar curtindo do mesmo jeito", disse rindo.

Precaução na hora de entrar no mar

Banhistas precisaram ficar atentos na hora de entrar no mar. Isso porque, segundo a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), até o domingo 30, o litoral de Fortaleza estava com apenas cinco pontos próprios para banho. A Praia do Futuro, inclusive, estava com todos os trechos impróprios.

O vendedor Michel Arruda sempre vai à praia, mas ultimamente tem diminuído a frequência por conta das condições impróprias do mar. Já o motorista Erwin Rommel não deixa de ir, mas sente receio. "Isso me repele um pouco (...) Você não deixa de tomar banho, mas isso inibe um pouco", conta.

Natural de Goiânia (GO), Williamara Gomes, 44, foi à Praia do Futuro ao lado do marido e, mesmo morando em outro estado, diz que é importante ficar atenta ao que é recomendado pelos órgãos locais. "É só a gente ficar de olho nas recomendações", dispara.

Na Praia de Iracema, Francisco Thiago não se mostrou preocupado em ter o cuidado de usar os trechos próprios para banho, uma vez que ele não vai ao local para entrar no mar. Já Paloma Silva garante que toma precaução com as amigas: "a gente tá buscando usar as partes recomendadas".

