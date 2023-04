Itapipoca já tem em 2023 mais de 4 vezes o número de homicídios de todo o ano passado

Até 18 de abril último, foram 23 assassinatos no município, enquanto, em todo 2022, foram cinco. Fevereiro e março foram os meses mais violentos já registrados no Município

O município de Itapipoca, localizado no Litoral Oeste do Estado, passa por uma onda de violência no início deste ano. Até 18 de abril último, 23 homicídios foram registrados na cidade em 2023. No ano passado, neste mesmo período, somente um homicídio havia sido registrado — em todo o ano de 2022, cinco assassinatos aconteceram em Itapipoca. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O pico dessa violência se deu nos meses de fevereiro e março, que tiveram, respectivamente, nove e oito assassinatos. São os dois meses com mais assassinatos já registrados pela SSPDS, que passou a disponibilizar os dados em 2013. De 2013 a 2022, a média mensal de homicídios no Município foi de 1,6 caso.

Em 2019, Itapipoca foi apontada como o município com mais de 100 mil habitantes menos violento do Nordeste, conforme estudo realizado pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Com base em dados de 2016 — quando, em todo o ano, 14 homicídios foram registrados — a pesquisa identificou uma taxa de 11,09 homicídios por 100 mil habitantes no Município.

O POVO apurou que o município enfrenta neste ano uma disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho e Massa Carcerária. O conflito é investigado tanto pela Delegacia Regional de Itapipoca quanto pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

No início de março, cinco pessoas haviam sido presas suspeitas de integrarem a facção Massa Carcerária e ocultarem duas pistolas, .40 e calibre 9 milímetros, além de 72 munições. "O que mostra claramente que os réus tinham intenção de travar uma guerra sangrenta contra rivais faccionados", conforme afirmado em manifestação do Ministério Público Estadual (MPCE).

Já nessa quarta-feira, 26, uma operação prendeu no bairro Autran Nunes, em Fortaleza, um homem de 20 anos suspeito de um homicídio registrado em 18 de janeiro em Itapipoca. Identificado pela SSPDS apenas como “Gabriel Roxeda”, ele ainda é investigado por, pelo menos, 13 homicídios na região, enquanto “principal executor de um grupo criminoso responsável por homicídios na cidade de Itapipoca”.

No mesmo dia, a operação Focus abordou 152 pessoas e 71 veículos em Itapipoca e em um município vizinho, Amontada. No domingo, 23, dois homens haviam sido presos em flagrante suspeitos de um duplo homicídio registrado na madrugada do mesmo domingo no bairro Cacimbas. Gil Erbeson Lopes dos Santos, de 25 anos, e Jonas Pereira de Sousa Filho, 22, seriam integrantes de um grupo criminoso com atuação na área, informou a SSPDS. Com eles, duas pistolas 9mm com numeração raspada foram apreendidas. Uma das armas tinha quatro munições intactas e a outra, nenhuma.

Em nota, a SSPDS destacou que, de janeiro a março, foi registrado, em comparação com o mesmo período do ano passado, aumento de 39,28% no número de armas de fogo apreendidas nos municípios que integram a Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17), onde está localizada Itapipoca. Foram 117 armas de fogo retiradas de circulação.

"A SSPDS ressalta ainda que o policiamento ostensivo na região é realizado por equipes de policiais militares do Policiamento Ostensivo Geral (POG), Força Tática (FT) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), além de equipes do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), Comando Tático Motorizado (Cotam), Comando Tático Rural (Cotar) e do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), que realizam o policiamento extraordinário, como reforço na área".

