Terminal de ônibus da praça José de Alencar ficará pronto em um ano, promete Prefeitura

Com o intuito de organizar o fluxo de ônibus e passageiros no Centro de Fortaleza, um terminal aberto será construído na praça José de Alencar. O espaço terá 2 mil m² e será localizado onde antes funcionava o centro comercial conhecido como Beco da Poeira. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada nesta quarta-feira, 26. O prazo para conclusão do terminal é maio de 2024.

O projeto, apresentado nesta quarta-feira durante evento de assinatura da ordem de serviço, prevê a construção de três plataformas de embarque e desembarque. Elas serão cobertas com estruturas metálicas. Também serão construídas passagens elevadas para pedestres e gradis serão fixados entre as plataformas para aumentar a segurança dos pedestres.

“Esse terminal vem substituir o terminal da Praça da Estação”, afirma o secretário da Infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias. O equipamento mencionado foi desativado para a construção do Complexo Cultural Estação das Artes e reforma da praça. Segundo ele, a nova construção será o maior terminal aberto da Capital. "Essa obra não pode atrasar", disse o secretário na solenidade.

Samuel explica que a obra inclui ainda a revitalização da rua 24 de maio, localizada entre as ruas Guilherme Rocha e Castro e Silva, que liga as duas praças. “A requalificação vai ser das calçadas, do piso, da drenagem, a construção de passagens elevadas. Assim a gente vai cumprir uma promessa muito antiga”, diz. “Além de ser terminal rodoviário, se transforma em um equipamento potencializador da economia e da cultura”, afirma o prefeito José Sarto (PDT).

A obra deve custar R$ 12,1 milhões. O interior do terminal terá pavimento rígido em concreto para garantir durabilidade da pista, pontos de autoatendimento do Bilhete Único, banheiros, sala de apoio para motoristas, refeitório e paisagismo.

Ainda não foram estabelecidas quais linhas de ônibus deverão operar no novo terminal. Conforme a Prefeitura, a definição será realizada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a partir de estudo do itinerário das linhas já existentes, bem como da capacidade do equipamento.

No entanto, linhas que já faziam parte do terminal da Praça da Estação terão prioridade. Ônibus que passam pelos bairros Bom Jardim, José Walter, Planalto Ayrton Senna e outros que fazem conexão com o Centro também podem fazer integração no terminal. É prevista também a integração do terminal com a estação de metrô que já funciona na praça José de Alencar.

Ambulantes do entorno devem ser ouvidos pela Regional do Centro

Com a construção do novo terminal aberto, alguns ambulantes que trabalham no entorno da praça José de Alencar precisaram ser movidos. Questionado se há um projeto de reorganização do comércio no local, o prefeito afirma que há um diálogo ocorrendo entre a Secretaria Regional do Centro e os comerciantes para saber “qual é a melhor alternativa para que eles não tenham nenhum prejuízo”.

“A prioridade é preservar a economia de quem precisa. A função da Prefeitura é fazer um ordenamento urbano, mas sempre pensando em priorizar quem tira daqui o seu ganha pão, quem leva pra casa o seu sustento”, diz Sarto.

Segundo Isaac Andrade, secretário regional do Centro, visitas ao espaço utilizado pelos feirantes já estão sendo realizadas. “A gente tem conversado com os ambulantes. A intenção da Prefeitura é permissionar essas pessoas para que elas possam continuar exercendo as atividades delas, claro que com ordenamento, para que a gente tenha as vias e fluxos nas calçadas livres”, afirma.



