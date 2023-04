Greve Nacional da Educação: cerca de 500 professores aderiram ao ato no Ceará

Cerca de 500 profissionais da educação de mais de 20 municípios do Ceará deram uma pausa nas atividades pedagógicas na manhã desta quarta-feira, 26, para participar da Greve Nacional da Educação, realizada pelo Sindicato Apeoc em conjunto com outras entidades. A paralisação aconteceu em frente à sede da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), no bairro Dionísio Torres, e teve como foco a defesa de uma escola pública independente e valorizada, além da convocação de 612 professores aprovados em um concurso público de 2018.

Jéssica Barbosa, 26, é professora de geografia e um dos docentes que ainda não foram convocados, mesmo aprovados no concurso. Durante a espera pela nomeação, ela chegou a trabalhar na rede privada e como professora temporária na rede pública. “A gente tem um quantitativo muito grande de professores temporários, temos carências. Então, vagas têm e professores que passaram no concurso (também) têm. O que falta talvez seja uma falta de vontade política.”

Ela ainda acrescenta que “têm professores desempregados que estão em outras áreas, sendo que estão aptos para trabalhar no estado, mas não foram chamados. Muitos estão em outras áreas, como professores temporários ou na iniciativa privada.”

Segundo Reginaldo Pinheiro, vice-presidente do sindicato Apeoc, o objetivo da paralisação ia além da nomeação dos professores. Também foram abordados temas relacionados ao piso salarial da categoria, fim da taxação dos aposentados, garantia por novas fontes de recursos, etc.

“Nós vamos, junto aos deputados, colocar essas demandas [...] justamente para pressionar o executivo nessas pautas ainda pendentes”, diz o sindicalista.

A revogação do Novo Ensino Médio (NEM), suspenso temporariamente desde o dia 5 de abril pelo ministro da educação, Camilo Santana (PT), foi um dos temas mais citados pelos cartazes e pelos representantes que discursavam no trio elétrico. “Nós queremos construir algo com os estudantes, com a sociedade e com os professores. Não é voltar ao que era antes, mas o que foi aprovado não está atendendo às expectativas da sociedade”, diz Reginaldo.

Francisco Jarir, professor de filosofia em duas escolas da rede estadual e membro da Apeoc, acredita que o novo modelo do ensino médio aumenta ainda mais o abismo entre a educação pública e privada no Brasil. “Nós acreditamos que isso (NEM) precariza e esvazia os conteúdos.”

Para ele, isso acontece porque as horas poderiam ser destinadas a disciplinas essenciais como matemática, português, história e geografia estão sendo retiradas para a aplicação da formação diversificada, que podem variar de escola para escola. “Muitos professores estão reclamando que, (por exemplo), ao invés de duas aulas de química, só tem uma. Eles tinham seis aulas de língua portuguesa, (agora) só tem três.”

As aulas das instituições que aderiram a paralisação foram interrompidas, mas serão repostas no futuro. “O sindicato comunicou o governo do estado do Ceará com bastante antecedência, informando da Greve Nacional. Para que não haja nenhum prejuízo aos estudantes, o sindicato e a categoria sempre se compromete a repor essa aula”, afirma Reginaldo.



O POVO procurou a assessoria da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), por meio de e-mail e ligação feitas por volta das 19 horas de hoje, questionando sobre o atraso na convocação dos professores aprovados em concurso público de 2018, além de outras demandas trazidas pelos educadores. Contudo, até o fechamento da matéria não houve retorno da pasta.

