Fortaleza tem 90% probabilidade de chuva para esta quarta-feira, 26

Conforme Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), precipitações devem ocorrer no período da manhã e da noite

Fortaleza tem 90% de probabilidade de registrar chuvas nesta quarta-feira, 26. Conforme Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), precipitações devem ocorrer no período da manhã e da noite.

Durante a tarde, a probabilidade para chuvas é de apenas 5%. Previsão Numérica de Tempo realizada pelo órgão aponta ainda que temperatura máxima registrada no Munícipio amanhã deve ser de 29°, e mínima de 24°.

As chuvas deste início de 2023 no Ceará superaram as médias máximas anuais de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, segundo calendário da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Em março último, todas as macrorregiões tiveram chuvas acima do esperado para o mês, com destaque para o Litoral de Fortaleza, que registrou o acumulado de 377 mm dentro desse período de tempo.

