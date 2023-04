Cremec interditou um Caps e dois postos de Fortaleza em três meses

As três unidades foram interditadas por estarem com a estrutura física comprometida

Em três meses, duas unidades de saúde da Prefeitura de Fortaleza foram interditadas pelo Conselho Regional de Medicina do Estado (Cremec) do Ceará pelo extremo grau de deterioração da estrutura física. Um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps) no bairro Sapiranga e duas Unidades de Atenção Primária à Saúde (Uaps) — o Anastácio Magalhães, no Rodolfo Teófilo, e o José Barros, no bairro Pedras.

Conforme o presidente do Cremec-CE, dr. Helvécio Neves Feitosa, muitas instituições de saúde estão "sem manutenção há um bom tempo". Ele explica que, após a primeira fiscalização, um relatório apontando a ausência de condições é enviado ao gestor.

"Dá-se um prazo para que as condições sejam corrigidas. Um prazo que não é pequeno, é de pelo menos um mês. Retornamos para verificar se foram corrigidas, reunimos o corpo clínico e, em uma terceira fiscalização, se nada for resolvido, existe a possibilidade de interdição, que é decidida em sessão plenária", detalha o médico.

Nos dois postos de saúde, o registro era de "paredes com infiltrações e muito mofo nas salas de atendimento, piso desgastado, risco de despencar o teto". "Diante disso, o conselho avaliou que era melhor, mais seguro para a população e para os médicos que a unidade fosse interditada", disse.

Segundo ele, mais da metade das Uaps da Capital foram alvos de fiscalizações programadas em 2022. Em vários casos, as demandas vêm do Ministério Público. "Ano passado, o conselho fiscalizou 842 unidades do Estado, sendo 82% no Interior. Cerca de 200 foram em Fortaleza e Região Metropolitana", acrescentou Helvécio.

Após interdição do Cremec-CE no posto Anastácio Magalhães, no dia 14 de abril, as consultas médicas passaram a ser realizadas temporariamente na Fundação Silvestre Gomes (rua Frei Marcelino - 1511, Rodolfo Teófilo) e no CAPS Infantil Estudante Nogueira Jucá (rua Porfírio Sampaio, 1905 - Rodolfo Teófilo).

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), os serviços de Núcleo de Atendimento ao Cliente (NAC), farmácia pólo, laboratório, NDI e os demais atendimentos multiprofissionais do posto Anastácio Magalhães seguem ocorrendo. Os atendimento de enfermagem foram realocados para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Rodolfo Teófilo e Posto de Saúde Santa Liduína.

A Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) já finalizou o projeto para a construção do novo posto e trabalha no processo licitatório para a contratação da empresa executora da obra, informou a SMS por meio de nota. "Quando concluída a licitação, as obras no local terão início, e a antiga estrutura será desativada", acrescentou.

"A Unidade Básica de Saúde (UBS) contará com infraestrutura completa e adequada para atender às demandas da população. O equipamento contará com sala de espera, novos consultórios, fraldário, sala de vacinas, farmácia, banheiros acessíveis, dentre outros espaços que irão proporcionar melhores condições de atendimento para os pacientes", detalhou a SMS.



A pasta informou ainda que o Posto de Saúde José Barros, interditado há cerca de 15 dias, também será contemplado com intervenções na sua estrutura física. A unidade está inserida no pacote de requalificação que prevê reforma em 96 unidades. O atendimento médico e de odontologia da unidade estão sendo realizados temporariamente no Posto de Saúde Maria Grasiela (rua Edésio Monteiro, 1450 - Ancuri).

O atendimento Caps do bairro Sapiranga segue sendo realizado no Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami), na Unifor. Já os atendimentos de saúde com outros profissionais (psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais) estão sendo encaminhados para acolhimento em equipamentos públicos, disse a pasta.

A SMS afirma que o contrato de locação para a nova sede do Caps da Sapiranga está em fase de tramitação. Após a conclusão, a mudança será imediata.

